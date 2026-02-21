Σοβαρή καταγγελία έκανε η Πανιώνιος μετά την ισοπαλία (0-0) με τη Μαρκό για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League 2, με το αγωνιστικό κομμάτι να περνά σε δεύτερο πλάνο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, άγνωστο άτομο φέρεται να ανέβηκε στην ταράτσα γειτονικού σχολικού κτιρίου και να εκτόξευσε κροτίδα-δυναμίτη προς τη θύρα 2 του γηπέδου.
Η διοίκηση του συλλόγου χαρακτηρίζει το περιστατικό ως «οργανωμένη δολοφονική ενέργεια», τονίζοντας πως τέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:
Η πράξη αυτή έθεσε σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τυχαία. Δημιουργούνται σοβαρά και εύλογα ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση.
Η ασφάλεια των φιλάθλων μας ήταν, είναι και θα παραμείνει αδιαπραγμάτευτη».
View this post on Instagram