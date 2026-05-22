Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Ρεάλ Μαδρίτης σχετικά με τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα ενόψει του τελικού. Ο Ταβάρες παραμένει εκτός, ο Λεν δεν είναι διαθέσιμος, ενώ νέο πλήγμα αποτελεί και ο τραυματισμός του Γκαρούμπα, γεγονός που έχει δημιουργήσει σοβαρό ζήτημα στη «βασίλισσα».

Μετά τη νίκη απέναντι στη Βαλένθια και την πρόκριση στον τελικό του Final Four της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Σέρτζιο Σκαριόλο αναφέρθηκε στην κατάσταση του νεαρού φόργουορντ, ξεκαθαρίζοντας πως προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τη σοβαρότητα του προβλήματος ή για το αν θα μπορέσει να αγωνιστεί στον μεγάλο τελικό.

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι, είχαμε καλή επίδοση στα ριμπάουντ, ελέγξαμε τον ρυθμό. Κόντρα στη Βαλένθια δεν μπορείς να πας στους 70 πόντους. Πρέπει να τρέξεις, να ανεβάσεις τον ρυθμό και όταν σου δίνεται αυτή η ευκαιρία, την παίρνεις. Είχαμε συνεισφορά από όλους τους παίκτες, αλλά δυστυχώς ο Γκαρούμπα τραυματίστηκε και δεν ξέρουμε τι θα γίνει…».