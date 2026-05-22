Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/5) ότι δεν θα παραστεί στον γάμο του πρωτότοκου γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με την γνωστή κοσμική κυρία του Παλμ Μπιτς, Μπετίνα Άντερσον, επικαλούμενος υποχρεώσεις που τον κρατούν στην Ουάσιγκτον για κυβερνητικές υποθέσεις.

«Ενώ ήθελα πολύ να είμαι με τον γιο μου, Ντον Τζούνιορ, και το νεότερο μέλος της οικογένειας Τραμπ, την μέλλουσα σύζυγό του, Μπετίνα, οι συνθήκες που σχετίζονται με την κυβέρνηση και η αγάπη μου για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν μου το επιτρέπουν» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για μένα να παραμείνω στην Ουάσινγκτον, στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής χρονικής περιόδου».

Ο γάμος πρόκειται να τελεστεί το Σαββατοκύριακο σε μικρό νησί στις Μπαχάμες, σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλέστηκε δύο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια του ζεύγους. Το ζευγάρι είναι ήδη νομικά παντρεμένο, βάσει άδειας γάμου που κατατέθηκε στην κομητεία Παλμ Μπιτς της Φλόριντα την Πέμπτη. Εκπρόσωπος του Τραμπ Τζούνιορ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους την Πέμπτη, ότι ο γιος του ήθελε να παρευρεθεί ο πατέρας του, αλλά ο γάμος επρόκειτο να είναι μια «μικρή ιδιωτική υπόθεση». Ο ίδιος είχε τότε αναφέρει, ότι θα προσπαθούσε να παραστεί, όμως ο χρονισμός δεν ήταν ευνοϊκός. «Έχω κάτι που λέγεται Ιράν και άλλα πράγματα», είπε χαρακτηριστικά την Πέμπτη.

Διπλωματικές εξελίξεις και πρόγραμμα του προέδρου

Η κυβέρνηση Τραμπ συμμετέχει σε διπλωματικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Αρχικά, ο Τραμπ είχε προγραμματίσει να περάσει τη νύχτα της Παρασκευής στο γκολφ κλαμπ του στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, μετά από εκδήλωση στην κοιλάδα Χάντσον της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, σύμφωνα με τροποποίηση του δημόσιου προγράμματός του, θα επιστρέψει τελικά στον Λευκό Οίκο.

Η προσωπική ζωή του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Ο αρραβώνας του Τραμπ Τζούνιορ με την Άντερσον είναι ο τρίτος του. Είχε προηγηθεί ο γάμος του με τη Βανέσα, πρώην μοντέλο και ηθοποιό, που διήρκεσε 12 χρόνια και απέκτησαν μαζί πέντε παιδιά. Η Βανέσα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018.

Αργότερα, ο Τραμπ Τζούνιορ αρραβωνιάστηκε με την τηλεοπτική προσωπικότητα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την οποία χώρισαν το 2024.