Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς κατηγορούνται ότι πέταξαν κροτίδα μέσα σε σχολικό συγκρότημα, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ανήλικου μαθητή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο νεαροί μετέβησαν στο σχολείο και πέταξαν την κροτίδα μπροστά από την αίθουσα του εργαστηρίου. Από την έκρηξη τραυματίστηκε στο αυτί ένας 12χρονος μαθητής.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Σε βάρος των δύο 17χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.