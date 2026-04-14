Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης σε φορτηγό που κινούνταν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Σοχού, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7.30, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους, τα οποία επιχείρησαν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Χάρη στην άμεση επέμβασή τους, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στο όχημα, ενώ για αρκετή ώρα σημειώθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μέχρι την απομάκρυνση του φορτηγού από το οδόστρωμα.