Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη θανατηφόρα τραγωδία στην Εγνατία Οδό, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε διαδοχικά τροχαία.

Το ένα από τα δύο θύματα ήταν 54χρονος υπάλληλος της Εγνατίας Οδού. Ο άτυχος άνδρας πήγε κανονικά στη δουλειά του, χωρίς να φαντάζεται ότι λίγη ώρα αργότερα θα έχανε τη ζωή του, ένα χιλιόμετρο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης. Λίγο νωρίτερα είχε σημειωθεί τροχαίο ανάμεσα σε νταλίκα και Ι.Χ., στο οποίο ο 54χρονος έσπευσε να βοηθήσει, τοποθετώντας κώνους για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

«Δεν πρόλαβα καλά-καλά να πάρω τη σημαία και έρχεται ένα αυτοκίνητο από πάνω, ένα Ι.Χ. και τον χτυπάει. Τον πέταξε με δύναμη και τον έστειλε στο αντίθετο ρεύμα», περιγράφει συνάδελφός του. Εκείνη τη στιγμή στην περιοχή επικρατούσε έντονη χαλαζόπτωση, ενώ ο οδηγός άλλου οχήματος, για άγνωστο λόγο, δεν είδε τον 54χρονο και τον παρέσυρε. Το αυτοκίνητό του στη συνέχεια «καρφώθηκε» πίσω από τη νταλίκα.

Πυροσβέστες και διασώστες επιχείρησαν για ώρες να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από τα διαλυμένα οχήματα. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η συνοδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε τον εργαζόμενο, η οποία έχασε τη ζωή της ακαριαία. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία της περιοχής.

Έρευνα και συλλήψεις

Την προανάκριση για το διπλό τροχαίο δυστύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία Ιωαννίνων, η οποία προχώρησε στη σύλληψη των τριών οδηγών που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό διακόπηκε και στα δύο ρεύματα για περίπου πέντε ώρες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και η απομάκρυνση των οχημάτων από το σημείο.