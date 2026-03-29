Στη σύλληψη των τριών οδηγών που ενεπλάκησαν στο διπλό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό το απόγευμα του Σαββάτου (28.3.26) προχώρησαν οι Αρχές. Οι τρεις οδηγοί που συνελήφθησαν για το τροχαίο στην Εγνατία, είναι ένας 46χρονος οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τη νταλίκα, ένας 61χρονος Τούρκος οδηγός της νταλίκας και ο 78χρονος σύζυγος της 73χρονης που ήταν στο αυτοκίνητο που παρέσυρε τον 54χρονο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, 78χρονος ημεδαπός οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και 73χρονη ημεδαπή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονο εργαζόμενο της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου. Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο οδόστρωμα και πραγματοποιούσε προειδοποιητικά σήματα προς τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω προηγούμενου ατυχήματος που είχε σημειωθεί στο σημείο.

Το αρχικό περιστατικό αφορούσε τη σύγκρουση δύο οχημάτων, εκ των οποίων το ένα ήταν Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο, τα οποία είχαν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα. Μετά την παράσυρση του εργαζομένου, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του Δ.Χ.Φ., με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα η 73χρονη συνεπιβάτιδα και να τραυματιστεί ο 78χρονος οδηγός.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ιωαννίνων.