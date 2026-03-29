Σοκάρει το διπλό τροχαίο δυστύχημαπου σημειώθηκε το Σάββατο (28.03.2026) στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης. Στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου μεταφέρθηκαν τα δύο θύματα, εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας, με συγγενείς να θρηνούν για τον 54χρονο υπάλληλο της Εγνατίας και την 73χρονη συνοδηγό που έχασαν τη ζωή τους.

Όπως μεταδίδει το epiruspost.gr, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία ένα ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με νταλίκα. Και τα δύο κινούνται στο ρεύμα προς την Ηγουμενίτσα.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε όχημα της Νέας Εγνατίας ΑΕ για να προχωρήσει σε ρύθμιση της κυκλοφορίας καθώς και τα δύο οχήματα είχαν ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα.

Μόλις ο ένας υπάλληλος, κατέβηκε από το όχημα παρασύρθηκε από άλλο διερχόμενο ΙΧ το οποίο στην συνέχεια καρφώθηκε στην κυριολεξία στην ακινητοποιημένη νταλίκα. Ήταν τέτοια η δύναμη της παράσυρσης που ο υπάλληλος της εταιρείας εκσφενοδίστηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τα τραύματα ήταν βαρύτατα και δυστυχώς υπέκυψε πριν διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Θανάσιμα τραυματίστηκε και η 73χρονη συνοδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω στη νταλίκα.

Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, στο νοσοκομείο Ιωαννίνων εκτυλίχθηκαν σκηνές που θύμιζαν αρχαία τραγωδία. «Στο νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων αυτή τη στιγμή εκτυλίσσονται σκηνές αρχαίας τραγωδίας με τους συγγενείς να κλαίνε, να οδύρονται για το θάνατο δύο ανθρώπων που μεταφέρθηκαν διαλυμένοι σε σακούλες χωρίς να δοθεί καμία ευκαιρία στους συναδέλφους να παλέψουν για τη ζωή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Περί ώρα 15:10΄, στο 59ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» (ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα), 78χρονος ημεδαπός, οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε και 73χρονη ημεδαπή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 54χρονο ημεδαπό, εργαζόμενο της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος βρισκόταν επί του οδοστρώματος και πραγματοποιούσε προειδοποιητικά σήματα προς τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε συμβεί νωρίτερα, με την εμπλοκή δύο οχημάτων (εκ των οποίων ένα Δ.Χ.Φ. αυτοκίνητο), τα οποία ήταν ακινητοποιημένα στο σημείο.

Ακολούθως, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του παραπάνω Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της 73χρονης και τον τραυματισμό του 78χρονου.

Τα αίτια διερευνώνται από την Τροχαία Ιωαννίνων.