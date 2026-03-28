Τραγωδία σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, όπου διπλό τροχαίο προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον σοβαρό τραυματισμό ενός οδηγού, οδηγώντας σε διακοπή της κυκλοφορίας.

Το δυστύχημα εκτυλίχθηκε σε δύο φάσεις, με εκτροπή ΙΧ και σύγκρουση με νταλίκα, ενώ στη συνέχεια υπάλληλος εταιρείας παρασύρθηκε θανάσιμα όταν επιχείρησε να συνδράμει στο σημείο.

Λόγω της έντονης χαλαζόπτωσης στην περιοχή ένα ΙΧ συγκρούσθηκε με προπορευόμενο φορτηγό αυτοκίνητο. Στο σημείο της σύγκρουσης έφθασε ένα συνεργείο της Εγνατίας οδού για να διαχειριστεί την κυκλοφορία και ένας υπάλληλος του συνεργείου παρασύρθηκε από δεύτερο ΙΧ όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Επίσης έχασε την ζωή του και ένας συνεπιβάτης του δεύτερου ΙΧ που παρέσυρε τον εργαζόμενο και στη συνέχεια προσέκρουσε στο φορτηγό.

Σχετικά με το τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία το ΕΚΑΒ ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του «ανταποκρίθηκαν σε 15min. Στο σημείο επιχείρησαν τρία ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ), με έξι διασώστες και έναν ιατρό. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “Γ. Χατζηκώστας”, διακομίστηκαν δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους καθώς και δύο ελαφρά τραυματίες».