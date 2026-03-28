Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό μετά τη σήραγγα της Δωδώνης, στο ρεύμα καθόδου από Ιωάννινα προς Ηγουμενίτσα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Το περιστατικό συνέβη σύμφωνα με το epiruspost.gr, μετά από διπλό τροχαίο που καταγράφηκε περίπου ένα χιλιόμετρο μετά τον κόμβο της Δωδώνης, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια στους τραυματίες και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Το πρώτο ατύχημα συνέβη στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια συγκρούστηκε με νταλίκα που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε σχεδόν στο ίδιο σημείο, αλλά στο ρεύμα προς Ιωάννινα. Όχημα της παραχωρησιούχου εταιρείας σταμάτησε για να έχει εικόνα της κατάστασης και να συνδράμει στις προσπάθειες. Ωστόσο, ένας από τους υπαλλήλους της εταιρείας, καθώς κατέβαινε στο οδόστρωμα, παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

Η κατάσταση τόσο του οδηγού του ΙΧ όσο και του εργαζόμενου θεωρείται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ιδιαίτερα κρίσιμη.