Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Βέροιας, όταν ένας 89χρονος οδηγός κινήθηκε για περίπου δέκα χιλιόμετρα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το γεγονός καταγράφηκε από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος είδε το αυτοκίνητο να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα και δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που συνέβαινε.

Ο ηλικιωμένος μπήκε ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να αντιληφθεί το λάθος του, παρά το ότι συναντούσε φορτηγά και άλλα οχήματα που έρχονταν κατά μέτωπο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρέμεινε στο αντίθετο ρεύμα μέχρι να τον σταματήσουν αστυνομικοί σε κοντινό χωριό.

Μια γυναίκα οδηγός που κινούνταν κανονικά στην κατεύθυνση προς Αλεξάνδρεια είδε ξαφνικά το όχημα του ηλικιωμένου να έρχεται καταπάνω της. Προσπάθησε να το αποφύγει κάνοντας ελιγμό, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο στηθαίο και να τραυματιστεί σοβαρά. Όπως περιγράφει, «ήταν ένας παππούς, οδηγούσε ανάποδα. Ερχόμουν από την Αλεξάνδρεια και μετά από τον κόμβο της Κουλούρας, τον είδα ξαφνικά μπροστά μου. Έκανα εντελώς αστραπιαία δεξιά ελιγμό και ξαναέκανα έναν ελιγμό, πατώντας φρένο και έπεσα επάνω στο στηθαίο του δρόμου. Ήταν στην Εγνατία, μετά τον κόμβο της Κουλούρας».

Η γυναίκα τόνισε ότι στάθηκε τυχερή που απέφυγε τη μετωπική σύγκρουση, καθώς όπως είπε, «αν είχαμε σύγκρουση δεν θα μιλούσαμε αυτήν την στιγμή. Έκανα δεξιά και πατούσα φρένο συνέχεια για να σωθώ, αυτό ενστικτωδώς το έκανα και το αμάξι έπεσε στο τοιχίο. Τον είδα πραγματικά τελευταία στιγμή, κλάσματα δευτερολέπτου. Δεν ξέρω, είχα έναν, δύο, πέντε αγίους, δεν ξέρω πόσους αγίους είχα. Είχα πάρα πολλούς πάντως γιατί άμα δεν τον έβλεπα, δεν θα ζούσα τώρα».». Το όχημά της υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ η ίδια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

«Έμαθα ότι πήγαινε 10 χιλιόμετρα έτσι. Δεν κατάλαβε τίποτα, τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί μετά σε ένα χωριό, τον βρήκαν και τον σταμάτησαν. Τον είδαν, αλλά μέχρι να έρθει η Τροχαία, είχε γίνει το κακό δυστυχώς», λέει η οδηγός. Μιλώντας στην εκπομπή «Live News» κάνει έκκληση: «Εγώ θέλω να κάνω δύο παρακλήσεις. Η μία είναι όσοι έχουν άτομα ηλικιωμένα, να τους παίρνουν, όχι τα διπλώματα, τα αυτοκίνητα. Είναι κίνδυνοι – θάνατοι. Και η δεύτερη να μην βάζουν υπογραφή οι γιατροί σε τέτοια άτομα. Ήταν 89, αλλά πριν από έναν χρόνο του είχαν δώσει άδεια ότι είναι ικανός για οδήγηση. Έτσι μου είπαν από την Αστυνομία. (…) Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, εγώ ξέρω ότι ζω από θαύμα και αυτό με έχει πάει πίσω, σε πολλούς τομείς της ζωής μου».

Αναπάντητα ερωτήματα για τους ελέγχους οδήγησης ηλικιωμένων

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους και την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων σε ηλικιωμένους οδηγούς. Όπως αναφέρουν πηγές, ο 89χρονος είχε ανανεώσει το δίπλωμά του μόλις ένα χρόνο πριν, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη διαδικασία πιστοποίησης ικανότητας οδήγησης.

Παρά τα επαναλαμβανόμενα συμβάντα με οδηγούς που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, η πολιτεία φαίνεται να μην έχει λάβει ακόμη αποτελεσματικά μέτρα. Γιατροί και ελεγκτικοί μηχανισμοί κατηγορούνται ότι δεν εφαρμόζουν με συνέπεια τους προβλεπόμενους ελέγχους, αφήνοντας εκτεθειμένους τους οδηγούς στους ελληνικούς δρόμους.

Ανάλογα περιστατικά έχουν σημειωθεί σε διάφορες περιοχές της χώρας — από το Ρέθυμνο και την Κρήτη έως την Καστοριά και τη Μουδανιών — αποδεικνύοντας ότι το φαινόμενο των «ανάποδων οδηγών» παραμένει επικίνδυνη πραγματικότητα στην Ελλάδα.