Τον τρόμο έσπειρα ένας ηλικιωμένος οδηγός στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανίων στη Χαλκιδική, ο οποίος κινούνταν για αρκετή ώρα με μεγάλη ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα.

Το περιστατικό το οποίο κατέγραψε άλλος οδηγός την περασμένη Κυριακή (23/11), κατέγραψε οδηγούς που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, να του κάνουν σινιάλο με τα φώτα, ωστόσο ο ηλικιωμένος οδηγός δεν φάνηκε να πτοείτε, συνεχίζοντας ακάθεκτος την πορεία του προς Χαλκιδική κινούμενος στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας, χωρίς ευτυχώς να προκύψει ατύχημα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αρκετοί οδηγοί ειδοποίησαν την Αστυνομία για το περιστατικό, ωστόσο παρά τις έρευνες ο ασυνείδητος οδηγός δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, αποτυπώνει την πορεία του οχήματος που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, χωρίς κανείς να γνωρίζει πώς.

