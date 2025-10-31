Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό Αλφειού στον Πύργο, όταν τρέιλερ που ρυμουλκούσε αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση προς Ζαχάρω, αποσυνδέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, το τρέιλερ κινούμενο μόνο του πλέον, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με δύναμη πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα και κινούνταν προς την πόλη του Πύργου. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο της γυναίκας, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Η οδηγός του δεύτερου οχήματος φέρεται ωστόσο να υπέστη σοκ από το απρόσμενο περιστατικό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας Πύργου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή του συμβάντος, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται. Ευτυχώς, παρά την επικινδυνότητα του συμβάντος και τη μεγάλη κίνηση στην περιοχή εκείνη την ώρα, το τροχαίο είχε μόνο υλικές ζημιές, αποτρέποντας τα χειρότερα.