Αναβιώνει στο Εφετείο Λάρισας το τραγικό δυστύχημα στον Βόλο τον Νοέμβριο του 2023, όταν 35χρονος πλέον οδηγός μηχανής παρέσυρε 55χρονο, ο οποίος κρατούσε στην αγκαλιά του το μόλις 4 μηνών εγγόνι του, με αποτέλεσμα το μωρό να βρεθεί στο οδόστρωμα και να χάσει τη ζωή του.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τη βαριά κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης σε βαθμό κακουργήματος, με τις συνέπειες του δυστυχήματος να είναι ο θάνατος του βρέφους και οι σωματικές βλάβες του παππού. Την πρώτη ημέρα της δίκης κατέθεσαν μάρτυρες τόσο από την πλευρά της κατηγορίας, όσο και της υπεράσπισης. Εξετάστηκε ένας δικυκλιστής delivery, ο πατέρας του βρέφους, καθώς και ο τεχνικός σύμβουλος που συνέταξε την πραγματογνωμοσύνη για λογαριασμό του κατηγορουμένου. Επίσης, αναγνώστηκαν τα έγγραφα της δικογραφίας, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων αυτοψίας. Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 20 Νοεμβρίου. Εκκρεμούν ακόμα οι καταθέσεις δύο μαρτύρων υπεράσπισης, η απολογία του κατηγορουμένου και οι αγορεύσεις των συνηγόρων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το μοιραίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 10:00 το βράδυ της 4ης Νοεμβρίου 2023, στη συμβολή των οδών Ιάσονος και Αντωνοπούλου στο Βόλο. Σε βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, διακρίνεται στην οδό Ιάσονος να εμφανίζεται ξαφνικά μία μηχανή με μεγάλη ταχύτητα και να παρασέρνει έναν ηλικιωμένο που κρατά το 4 μηνών μωρό. Το παιδί καταλήγει στο οδόστρωμα και βρίσκει τραγικό θάνατο. Τραγικό πρόσωπο στις απίστευτες εικόνες, η μητέρα του βρέφους που είδε μπροστά στα μάτια της τον θάνατο του μωρού της. Πήγαιναν να συναντήσουν την υπόλοιπη οικογένεια σε παρακείμενο μαγαζί. Η οικογένεια του βρέφους ζητά δικαίωση, καθώς υποστηρίζουν, ότι ο μοτοσικλετιστής έτρεχε με 104 χλμ./ώρα, ενώ είχε καταναλώσει και αλκοόλ.

Συγκλονίζει ο παππούς του βρέφους

Ο παππούς του μωρού συγκλονίζει μιλώντας στην εκπομπή Live News. «Ο τελευταίος που το κρατούσα αγκαλιά, ήμουν εγώ. Ήταν ένα αυτοκίνητο μπροστά, κοντοστάθηκε το αυτοκίνητο να περάσω και τότε βγαίνει μία μηχανή, σφίγγω το μωρό και από εκεί δεν θυμάμαι… Με χτύπησε, σηκώθηκα εγώ πάνω, το έψαχνα… Μετά ήμουν στα χαμένα. Εγώ έλεγα πώς και πώς να γυρίσω σπίτι να το δω. Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα. Πρέπει να κρατηθώ για τον γιο μου. Ζητάω μία δίκαιη δίκη. Για μένα φταίει» λέει.

Ο Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος της οικογένειας, είπε μιλώντας στην εκπομπή του MEGA, ότι «αυτό που αγανάκτησε την οικογένεια, ήταν το γεγονός, ότι ο οδηγός της μηχανής προσκόμισε στο δικαστήριο μία τεχνική έκθεση, που έφερε τα στοιχεία ενός γνωστού πραγματογνώμονα, ο οποίος ωστόσο δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση. Σε αυτήν την έκθεση αναφερόταν, ότι ο οδηγός δεν έτρεχε. Επειδή επέμεινα πολύ σε αυτό το ζήτημα, ο άνθρωπος αυτός έχει κάνει δήλωση στην Εισαγγελία, πως δεν έχει υπογράψει, ούτε γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση».