Νέα αναστάτωση σημειώθηκε σε εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, όταν οι οδηγοί αντίκρισαν όχημα να κινείται στο αντίθετο ρεύμα. Στα πλάνα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας διακρίνεται το αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στην Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών την ώρα που δεξιά του περνούν μηχανάκια και αυτοκίνητα προς Ρίο.

Ο οδηγός φέρεται να μπερδεύτηκε σε κάποια διασταύρωση και έστριψε σε σημείο που τον έβγαλε στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής Οδού.

Πάτρα: Η λάθος στροφή

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, ο οδηγός πιθανόν μπερδεύτηκε κατά την κάθοδο από την οδό Διοδώρου και στο φανάρι της διασταύρωσης με την οδό Διγενή στάφηκε αριστερά όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Βλέποντάς τον μπροστά τους οι άλλοι οδηγοί τρομοκρατήθηκαν αλλά ευτυχώς δεν προκλήθηκε κάποιο περαιτέρω πρόβλημα, καθώς ο οδηγός που έκανε το λάθος κατάλαβε γρήγορα το μπέρδεμα και κινήθηκε άμεσα προς τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τέτοιο περιστατικό στο συγκεκριμένο σημείο, με τους οδηγούς να καλούνται να βρίσκονται σε εγρήγορση και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις σημάνσεις.