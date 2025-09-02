Καραμπόλα τριών οχημάτων με έναν 61χρονο οδηγό να χάνει την ζωή του, σημειώθηκε στην παλαιά εθνική οδό Κατερίνης – Θεσσαλονίκης.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε χθες, Δευτέρα (01.09/25) σύμφωνα με το thestival, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα του 61χρονου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο άλλα οχήματα.Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο άνδρας, ενώ από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τέλος, η Τροχαία Κατερίνης ερευνά αν ο θάνατος του 61χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα φανεί στην νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.