Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, με ανατροπή νταλίκας.

Υπό αδιευκρίνστες μέχρι στιγμής συνθήκες η νταλίκα εξετράπη πό την πορεία της με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τροχαία, το ατύχημα σημειώθηκε στο 43ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας προς την παλαιά εθνική οδό από τον κόμβο της Κινέττας για όσους κινούνται προς Αθήνα και από τον κόμβο της Πάχης για όσους κινούνται προς Κόρινθο.