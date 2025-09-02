Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογία της 45χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη δύο τραυματιών, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, κοντά σε εμπορικό κέντρο της Θέρμης.

Η κατηγορούμενη, που παρουσιάζεται ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζει ένα κακούργημα και τρία πλημμελήματα. Η βασική κατηγορία αφορά την επικίνδυνη οδήγηση, η οποία σύμφωνα με τις Αρχές θα μπορούσε να προκαλέσει κοινό κίνδυνο για ξένα πράγματα, για ανθρώπους και οδήγησε σε βαριά σωματική βλάβη – αδίκημα που χαρακτηρίζεται ως κακούργημα. Παράλληλα της αποδίδονται και πλημμελήματα, όπως σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη από τον υπαίτιο οδηγό σε τροχαίο με σωματική βλάβη, καθώς και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών. Η τελευταία κατηγορία φαίνεται να σχετίζεται με τη χρήση ηρεμιστικού φαρμάκου, όπως η ίδια ομολόγησε ενώπιον των Αρχών.

Υπερασπιστική γραμμή και στοιχεία της υπόθεσης

Κατά την προανακριτική διαδικασία, η κατηγορούμενη αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος ή ότι οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα. Παράλληλα, δήλωσε πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσότητα που να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια. Οι συνήγοροί της επικαλούνται σχετικά τα αποτελέσματα της μέτρησης αλκοόλης με τη μέθοδο του αέρα, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει υπέρβαση των νομίμων ορίων.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Οι δύο τραυματίες από το τροχαίο εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ εκτός κινδύνου. Η 26χρονη γυναίκα παραμένει σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ενώ ο 28χρονος φίλος της νοσηλεύεται σε απλή κλίνη, υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.