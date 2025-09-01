Αντιμέτωπη με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες βρίσκεται η 45χρονη οδηγός που ενεπλάκη στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκης-Μουδανιών με απολογισμό δύο τραυματίες.

Μετά την απολογία της, ο εισαγγελέας της άσκησε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (σ.σ. ηρεμιστικό χάπι).

Την ίδια ώρα, η 45χρονη που φέρεται να έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και αμέσως μετά την σύγκρουση πήγε στο νοσοκομείο, αφήνοντας πίσω δύο τραυματίες, χωρίς να ενημερώσει άμεσα την τροχαία, υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα και ως εκ τούτου δεν γνώριζε ότι υπήρχαν τραυματισμένοι πολίτες.

Οι δύο τραυματίες που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του άλλου οχήματος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τους γονείς της 26χρονης να δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά εναντίον της οδηγού.

Οι δικηγόροι της γυναίκας ισχυρίζονται πως το ηρεμιστικό χάπι το πήρε στο νοσοκομείο αφού πήγε μετά το ατύχημα.

Τι είπε η 45χρονη στον εισαγγελέα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη, σε απολογητικό υπόμνημά της προς την ΕΛΑΣ, υποστήριξε ότι κατά τη διαδρομή προς το σπίτι της έσκυψε να ανοίξει τον κλιματισμό του πολυτελούς οχήματος. Από εκεί και μετά, όπως ισχυρίζεται, δεν θυμάται τίποτα, παρά μόνον τα αίματα στο πρόσωπό της και τον πόνο όταν έφτασε στο νοσοκομείο. Εκεί, όπως υποστηρίζει, έμαθε ότι την είχε μεταφέρει η φίλη της και τότε της είπαν ότι συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά δήλωση των συνηγόρων της, στην 45χρονη δεν ανιχνεύθηκε αιθανόλη (αλκοόλ) στο αίμα της, κατά τις εξετάσεις που της έγιναν.

Η 45χρονη ρωτήθηκε εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή κάποια άλλη ναρκωτική ουσία. Η ίδια απάντησε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ αλλά είχε πάρει ένα ηρεμιστικό χάπι όταν πήγε στο νοσοκομείο γιατί ήταν σε σοκ.

Υποστήριξε ότι δεν είδε κανένα αυτοκίνητο, κανέναν τραυματία και ότι «σκοτείνιασαν» όλα και δεν είχε ορθή αντίληψη του χώρου.

Κρατείται έως και την Τρίτη όπου θα απολογηθεί.

Δημογλίδου για 45χρονη στη Θες/νικη: «Δεν υπάρχει δικαιολογία για κάποιον που εγκαταλείπει αβοήθητους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους σε τροχαίο»

Η εκπρ. Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε για το περιστατικό στο MEGA:

«Ο κάθε οδηγός που εμπλέκεται σε ατύχημα είναι υποχρεωμένος να σταματήσει στο σημείο και να προσφέρει την βοήθεια του εκεί που έχει γίνει το τροχαίο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για έναν άνθρωπο που εγκαταλείπει αβοήθητους τους υπόλοιπους που εμπλέκονται σε τροχαίο. Σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται. Εδώ φαίνεται ότι εγκατέλειψε το σημείο.

Η κλήση έγινε από διερχόμενο οδηγό που έκανε κλήση εκείνη τη στιγμή, που θεώρησε ότι έπρεπε να ενημερώσει. Είπε ότι είδε δύο οχήματα να έχουν συγκρουστεί, ότι προφανώς υπάρχουν εγκλωβισμένα άτομα μέσα στα οχήματα και γι΄αυτό ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική. Όταν έφτασε στο σημείο η Πυροσβεστική διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν άτομα και στα δύο οχήματα αλλά μόνο στο ένα, στα άτομα που τραυματίστηκαν», υπογράμμισε.