Αμίλητη και χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις, η 45χρονη οδηγός του μαύρου SUV που ενεπλάκη στο σοκαριστικό τροχαίο με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για να δώσει τις δικές της εξηγήσεις. Κρατείται έως και την Τρίτη όπου θα απολογηθεί.

Όπως μετέδωσε το MEGA, η 45χρονη ρωτήθηκε εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή κάποια άλλη ναρκωτική ουσία. Η ίδια απάντησε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ αλλά είχε πάρει ένα ηρεμιστικό χάπι όταν πήγε στο νοσοκομείο γιατί ήταν σε σοκ.

Υποστήριξε ότι δεν είδε κανένα αυτοκίνητο, κανέναν τραυματία και ότι «σκοτείνιασαν» όλα και δεν είχε ορθή αντίληψη του χώρου.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ την ώρα του ατυχήματος, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την Τροχαία.

«Έχουν βγει οι αιματολογικές δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη, το έχουμε ήδη στην δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε», ανέφερε ο δικηγόρος της 45χρονης.

Μετά την απολογία της, ο εισαγγελέας της άσκησε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (σ.σ. ηρεμιστικό χάπι).

Κακουργηματική δίωξη

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Σωματική βλάβη από αμέλεια.

Εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος.

Οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Την ίδια ώρα, η 45χρονη που φέρεται να έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και αμέσως μετά την σύγκρουση πήγε στο νοσοκομείο, αφήνοντας πίσω δύο τραυματίες, χωρίς να ενημερώσει άμεσα την τροχαία, υποστηρίζει ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα και ως εκ τούτου δεν γνώριζε ότι υπήρχαν τραυματισμένοι πολίτες.

Εντύπωση προκαλεί ότι ούτε οι φίλοι της όμως που την μετέφεραν στο νοσοκομείο, δεν αντιλήφθηκαν ότι λίγα μέτρα πιο πέρα υπήρχε ένα αυτοκίνητο σμπαραλιασμένο.

«Δεν υπήρχε εγκατάλειψη, όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα στα αίματα, χτυπημένος, σε σοκ, και πάει ο άλλος και του λέει σε πάω στο νοσοκομείο τώρα, τι θα πει, όχι περιμένω το ασθενοφόρο.», δήλωσε ο δικηγόρος της 45χρονης.

«Είναι κίνδυνος για τους δρόμους αυτή η γυναίκα. Ακούσαμε διάφορα ότι τάχα οι φίλες της την πήρανε κτλ. Και οι φίλες της εγκατέλειψαν τα παιδιά. Αν ισχύει και αυτό, ότι οι φίλοι την πήραν και την πήγαν στο νοσοκομείο», δήλωσε στο MEGA ο πατέρας της 26χρονης που τραυματίστηκε από το τροχαίο.

«Αυτή τώρα το μόνο που προσπαθεί είναι να καλύψει αυτά που δεν καλύπτονται. Αφού το ξέρει ότι έφταιγε δηλαδή τι να πει; Τι συγγνώμη να πει; Εδώ η γυναίκα είναι και όποιος κάνει τέτοια πράγματα είναι εκ προθέσεως δολοφόνος», υπογράμμισε η μητέρα της 26χρονης.

Στο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες του τροχαίου

Οι δύο τραυματίες που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του άλλου οχήματος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με τους γονείς της 26χρονης να δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά εναντίον της οδηγού.

«Έχει πολλά κατάγματα, πολλές θλάσεις, οι πνεύμονές της έχουν πάθει θλάση, έχει και την τραχεία της, έχει χτυπήσει. Θα κινηθούμε νομικά, βεβαίως. Τι, θα την αφήσουμε ήσυχη τη γυναίκα αυτή; Κινδύνευσαν παιδιά. Και δυο παιδιά έτσι;», είπε στη συνέχεια ο πατέρας της 26χρονης με την μητέρα της να συμπληρώνει:

«Εγώ το είδα το αμάξι, είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό δηλαδή το πώς βγήκανε ζωντανά αυτά τα παιδιά. Ευτυχώς φορούσαν ζώνες γιατί πάντα φοράνε ζώνες και ευτυχώς πήγαιναν σιγά».