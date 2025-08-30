Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος της 45χρονης γυναίκας που οδηγούσε την Porsche στο τροχαίο που έγινε στη Θέρμη την Παρασκευή με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 28χρονος και μια 26χρονη νοσηλεύονται που νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η δίωξη αφορά τις παρακάτω πράξεις:

επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη

σωματική βλάβη από αμέλεια

εγκατάλειψη, από τον υπαίτιο οδηγό, του τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο επήλθε σωματική βλάβη

οδήγηση χερσαίου μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών (σ.σ. πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου)

Η 45χρονη θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Κατά πληροφορίες, από τη δικογραφία δεν φαίνεται να προκύπτει πως είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων. Η ίδια προανακριτικά φέρεται να αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, υποστηρίζοντας ότι την μετέφερε φιλικό της πρόσωπο στο νοσοκομείο καθώς ήταν τραυματισμένη και σε κατάσταση σοκ.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ειδική ανακρίτρια όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για την Τρίτη.

«Οι αιματολογικές της εξετάσεις είναι αρνητικές σε αλκοόλ»

Η 45χρονη συνελήφθη περίπου έξι ώρες μετά το ατύχημα στο σπίτι της και σύμφωνα με δηλώσεις των δικηγόρων της, οι αιματολογικές της εξετάσεις είναι αρνητικές σε αλκοόλ, ενώ το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει και η Τροχαία.

«Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Το έχουμε ήδη στη δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε», δήλωσε ο ένας εκ των δικηγόρων της Μιχαήλ Σανίδας, τονίζοντας ότι έχουν εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Ο κ. Σανίδας επανέλαβε και σήμερα ότι δεν υπήρχε εγκατάλειψη του σημείου και πως η πελάτισσά του δεν κατάλαβε τι έγινε εξαιτίας του χτυπήματος που βίωσε.

«Όταν κάποιος χτυπάει είναι σε σοκ. Από πίσω σε άλλο όχημα ήταν η φίλη της και τη μάζεψε. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε», είπε ο συνήγορός της Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Ξέσπασε η μητέρα της 26χρονης οδηγού του άλλου αυτοκινήτου

Από τα συντρίμμια του άλλου οχήματος ανασύρθηκαν τα δύο νεαρά άτομα, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με την 26χρονη οδηγό να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, αλλά ευτυχώς να έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Η μητέρα της ξέσπασε κατά της 45χρονης μιλώντας στο MEGA.

«Γενικά έχουν διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή τους. Είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, οικογενειακώς. Ήρθε αυτή η αδίστακτη, καταστρέφουν ζωές. Το διέλυσαν δηλαδή, είναι θαύμα αυτό που ζούμε. Τα παράτησε και έφυγε. Είναι αδίστακτη, αυτοί (οι οδηγοί) είναι δολοφόνοι. Η κόρη μου οδηγούσε και ήταν μαζί με τον φίλο της, έναν Βρετανό. Έχουν πολλά κατάγματα» είπε χαρακτηριστικά η μητέρα της 26χρονης.

«Έχει πολλά κατάγματα, πολλές θλάσεις, οι πνεύμονές της έχουν πάθει θλάση, έχει και την τραχεία της, έχει χτυπήσει. Θα κινηθούμε νομικά, βεβαίως. Τι, θα την αφήσουμε ήσυχη τη γυναίκα αυτή; Κινδύνευσαν παιδιά. Και δυο παιδιά έτσι; Τα εγκατέλειψε… είναι κίνδυνος για τους δρόμους αυτή η γυναίκα. Ακούσαμε διάφορα ότι τάχα οι φίλες της την πήρανε κλπ. Και οι φίλες της εγκατέλειψαν τα παιδιά. Αν ισχύει αυτό, ότι οι φίλοι την πήραν και την πήγαν στο νοσοκομείο», ανέφερε ο πατέρας της 26χρονης που τραυματίστηκε.