Στο κατώφλι του Εισαγγελέα σήμερα η 45χρονη οδηγός της πολυτελούς Porsche που προκάλεσε χτες, τις πρώτες πρωινές ώρες, σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες, στο ύψος της Θέρμης, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Η 45χρονη συνελήφθη περίπου έξι ώρες μετά το ατύχημα στο σπίτι της και σύμφωνα με δηλώσεις των δικηγόρων της, οι αιματολογικές της εξετάσεις είναι αρνητικές σε αλκοόλ, ενώ το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει και η Τροχαία.

«Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Το έχουμε ήδη στη δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε», δήλωσε ο ένας εκ των δικηγόρων της Μιχαήλ Σανίδας, τονίζοντας ότι έχουν εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Ο κ. Σανίδας επανέλαβε και σήμερα ότι δεν υπήρχε εγκατάλειψη του σημείου και πως η πελάτισσά του δεν κατάλαβε τι έγινε εξαιτίας του χτυπήματος που βίωσε.

«Όταν κάποιος χτυπάει είναι σε σοκ. Από πίσω σε άλλο όχημα ήταν η φίλη της και τη μάζεψε. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε», είπε ο συνήγορός της Κωνσταντίνος Οικονόμου.

Αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες

Αμέσως μετά το τροχαίο η 45χρονη βγήκε από το αυτοκίνητο, ενδεχομένως από την σπασμένη ηλιοροφή. Αργότερα θα υποστηρίξει, ότι φίλοι που ακολουθούσαν με άλλο όχημα, την πήγαν σε νοσοκομείο. Φίλη της 45χρονης μιλώντας στο MEGA υποστήριξε, ότι η οδηγός της Porsche δεν φαινόταν να έχει πιει, ενώ ισχυρίστηκε ακόμη, ότι δεν έσπευσε να εξαφανισθεί, αλλά όπως είπε «πήγε στο νοσοκομείο. Ήταν μέσα στα αίματα. Στο νοσοκομείο πήγε, στο ΑΧΕΠΑ. Έχει καταγραφεί και η ώρα και νοσηλεύτηκε».

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας, υποστήριξε ότι «δεν έχει εγκαταλείψει η πελάτισσα μας» συμπληρώνοντας ότι «πελάτισσα μας πήγε με αίματα, που την πήγε συγκεκριμένο αυτοκίνητο, στο νοσοκομείο κατευθείαν που χτύπησε, σε σοκ. Έχει γίνει τηλέφωνο στην Τροχαία, που λέει ότι έχω χτυπήσει εκεί, εκεί κι εκεί». Το ότι ενημέρωσε ωστόσο την Τροχαία από το νοσοκομείο και όχι από το σημείο του τροχαίου, όπως παραδέχθηκε ο συνήγορός της, συνιστά εγκατάλειψη.

Μάλιστα, από τη στιγμή που δεν εμφανίσθηκε στην Τροχαία η οδηγός της Porsche, η Αστυνομία ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της. Επτά ώρες μετά το σοκαριστικό τροχαίο συνελήφθη στις 12:00 το μεσημέρι.

Ξέσπασε η μητέρα της 26χρονης οδηγού του άλλου αυτοκινήτου

Από τα συντρίμμια του άλλου οχήματος ανασύρθηκαν τα δύο νεαρά άτομα, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με την 26χρονη οδηγό να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, αλλά ευτυχώς να έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Η μητέρα της ξέσπασε κατά της 45χρονης μιλώντας στο MEGA.

«Γενικά έχουν διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή τους. Είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, οικογενειακώς. Ήρθε αυτή η αδίστακτη, καταστρέφουν ζωές. Το διέλυσαν δηλαδή, είναι θαύμα αυτό που ζούμε. Τα παράτησε και έφυγε. Είναι αδίστακτη, αυτοί (οι οδηγοί) είναι δολοφόνοι. Η κόρη μου οδηγούσε και ήταν μαζί με τον φίλο της, έναν Βρετανό. Έχουν πολλά κατάγματα» είπε χαρακτηριστικά η μητέρα της 26χρονης.