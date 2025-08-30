Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Σάββατο (30/08) η γυναίκα που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του πολυτελούς αυτοκινήτου, το οποίο ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην περιοχή της Θέρμης, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος της, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

Η 45χρονη κατηγορούμενη αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα εντός της ημέρας, ώστε να απολογηθεί για το περιστατικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οδηγός δεν εντοπίστηκε άμεσα από τις αστυνομικές αρχές στο σημείο του ατυχήματος. Αντιθέτως, παρέμεινε άφαντη για αρκετές ώρες, μέχρι που εντοπίστηκε σε οικία δικής της ιδιοκτησίας, επτά ώρες μετά το συμβάν, όπου και συνελήφθη. Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε ότι βρισκόταν στη θέση του οδηγού κατά τη στιγμή της σύγκρουσης.

Αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες

Αμέσως μετά το τροχαίο η 45χρονη βγήκε από το αυτοκίνητο, ενδεχομένως από την σπασμένη ηλιοροφή και τράπηκε σε φυγή. Αργότερα θα υποστηρίξει, ότι φίλοι που ακολουθούσαν με άλλο όχημα, την πήγαν σε νοσοκομείο. Φίλη της 45χρονης μιλώντας στο MEGA υποστήριξε, ότι η οδηγός της Porsche δεν φαινόταν να έχει πιει, ενώ ισχυρίστηκε ακόμη, ότι δεν έσπευσε να εξαφανισθεί, αλλά όπως είπε «πήγε στο νοσοκομείο. Ήταν μέσα στα αίματα. Στο νοσοκομείο πήγε, στο ΑΧΕΠΑ. Έχει καταγραφεί και η ώρα και νοσηλεύτηκε».

Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε από την Τροχαία στο σπίτι της και συνελήφθη. Η γυναίκα παραδέχθηκε, ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε θετικό το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε 6 ώρες μετά τη σύγκρουση. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη.

Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες, ενώ ο δικηγόρος της υποστήριξε, ότι έφυγε από το σημείο του τροχαίου με τη βοήθεια φίλης της, που οδηγούσε… προπορευόμενο όχημα, ερχόμενος σε αντίφαση με μαρτυρία φίλης ότι επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που ακολουθούσε. Εκείνη, όπως είπε ο δικηγόρος της, την μετέφερε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ και μόλις άρχισε να συνέρχεται, επικοινώνησε με τον δικηγόρο της και στη συνέχεια με την Τροχαία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας, υποστήριξε ότι «δεν έχει εγκαταλείψει η πελάτισσα μας» συμπληρώνοντας ότι «πελάτισσα μας πήγε με αίματα, που την πήγε συγκεκριμένο αυτοκίνητο, στο νοσοκομείο κατευθείαν που χτύπησε, σε σοκ. Έχει γίνει τηλέφωνο στην Τροχαία, που λέει ότι έχω χτυπήσει εκεί, εκεί κι εκεί». Το ότι ενημέρωσε ωστόσο την Τροχαία από το νοσοκομείο και όχι από το σημείο του τροχαίου, όπως παραδέχθηκε ο συνήγορός της, συνιστά εγκατάλειψη.

Μάλιστα, από τη στιγμή που δεν εμφανίσθηκε στην Τροχαία η οδηγός της Porsche, η Αστυνομία ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της. Επτά ώρες μετά το σοκαριστικό τροχαίο συνελήφθη στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ στο αλκοοτέστ που της έγινε, βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, ο άλλος συνήγορος υπεράσπισης της 45χρονης υποστήριξε ότι «ήταν 0,08, έχουν χάσει ένα ψηφίο. Οπότε και εμείς περιμένουμε τις αιματολογικές για να δούμε τι έχει συμβεί».

Ξέσπασε η μητέρα της 26χρονης οδηγού του άλλου αυτοκινήτου

Από τα συντρίμμια του άλλου οχήματος ανασύρθηκαν τα δύο νεαρά άτομα, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με την 26χρονη οδηγό να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, αλλά ευτυχώς να έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Η μητέρα της ξέσπασε κατά της 45χρονης μιλώντας στο MEGA.

«Γενικά έχουν διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή τους. Είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, οικογενειακώς. Ήρθε αυτή η αδίστακτη, καταστρέφουν ζωές. Το διέλυσαν δηλαδή, είναι θαύμα αυτό που ζούμε. Τα παράτησε και έφυγε. Είναι αδίστακτη, αυτοί (οι οδηγοί) είναι δολοφόνοι. Η κόρη μου οδηγούσε και ήταν μαζί με τον φίλο της, έναν Βρετανό. Έχουν πολλά κατάγματα» είπε χαρακτηριστικά η μητέρα της 26χρονης.