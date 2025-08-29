Για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη κατηγορείται η 45χρονη οδηγός της Porsche που τα ξημερώματα της Παρασκευής 29 Αυγούστου έπεσε πάνω σε άλλο αυτοκίνητο, το οποίο ανατράπηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών στην Θεσσαλονίκη και εξαφανίστηκε μετά την σύγκρουση, εγκαταλείποντας σοβαρά τραυματισμένους δύο ανθρώπους.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε στις 4:50 το πρωί την υπερπολυτελή μαύρη Porsche 100 μέτρα πριν το σημείο της σύγκρουσης να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Λίγα λεπτά αργότερα και ενώ δεν φαίνεται να περνάει κανένα άλλο όχημα, περνούν περιπολικά και ασθενοφόρα. Η Porsche έπεσε πλαγιομετωπικά πάνω σε άλλο αυτοκίνητο, που οδηγούσε 26χρονη με συνοδηγό έναν 27χρονο, το οποίο ανατράπηκε και σταμάτησε σε δέντρα και στη συνέχεια το supercar εκσφενδονίστηκε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων, χτύπησε πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ και τελικά προσγειώθηκε στον παράδρομο της εθνικής οδού.

Αμέσως μετά το τροχαίο η 45χρονη βγήκε από το αυτοκίνητο, ενδεχομένως από την σπασμένη ηλιοροφή και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας τραυματισμένους τους επιβαίνοντες του άλλου οχήματος. Αργότερα θα υποστηρίξει, ότι φίλοι που ακολουθούσαν με άλλο όχημα, την πήγαν σε νοσοκομείο. Φίλη της 45χρονης μιλώντας στο MEGA υποστήριξε, ότι η οδηγός της Porsche δεν φαινόταν να έχει πιει, ενώ ισχυρίστηκε ακόμη, ότι δεν έσπευσε να εξαφανισθεί, αλλά όπως είπε «πήγε στο νοσοκομείο. Ήταν μέσα στα αίματα. Στο νοσοκομείο πήγε, στο ΑΧΕΠΑ. Έχει καταγραφεί και η ώρα και νοσηλεύτηκε».

Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε από την Τροχαία στο σπίτι της και συνελήφθη. Η γυναίκα παραδέχθηκε, ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε θετικό το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε 6 ώρες μετά τη σύγκρουση. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη. Η 45χρονη αρνείται ότι εγκατέλειψε τους δύο τραυματίες, ενώ ο δικηγόρος της υποστήριξε, ότι έφυγε από το σημείο του τροχαίου με τη βοήθεια φίλης της, που οδηγούσε… προπορευόμενο όχημα, ερχόμενος σε αντίφαση με μαρτυρία φίλης ότι επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που ακολουθούσε. Εκείνη, όπως είπε ο δικηγόρος της, την μετέφερε στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ και μόλις άρχισε να συνέρχεται, επικοινώνησε με τον δικηγόρο της και στη συνέχεια με την Τροχαία.

Ξέσπασε η μητέρα της 26χρονης οδηγού του άλλου αυτοκινήτου

Από τα συντρίμμια του άλλου οχήματος ανασύρθηκαν τα δύο νεαρά άτομα, τα οποία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με την 26χρονη οδηγό να είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, αλλά ευτυχώς να έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Η μητέρα της ξέσπασε κατά της 45χρονης μιλώντας στο MEGA.

«Γενικά έχουν διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή τους. Είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, οικογενειακώς. Ήρθε αυτή η αδίστακτη, καταστρέφουν ζωές. Το διέλυσαν δηλαδή, είναι θαύμα αυτό που ζούμε. Τα παράτησε και έφυγε. Είναι αδίστακτη, αυτοί (οι οδηγοί) είναι δολοφόνοι. Η κόρη μου οδηγούσε και ήταν μαζί με τον φίλο της, έναν Βρετανό. Έχουν πολλά κατάγματα» είπε χαρακτηριστικά η μητέρα της 26χρονης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της 45χρονης, Μιχάλης Σανίδας, υποστήριξε ότι «δεν έχει εγκαταλείψει η πελάτισσα μας» συμπληρώνοντας ότι «πελάτισσα μας πήγε με αίματα, που την πήγε συγκεκριμένο αυτοκίνητο, στο νοσοκομείο κατευθείαν που χτύπησε, σε σοκ. Έχει γίνει τηλέφωνο στην Τροχαία, που λέει ότι έχω χτυπήσει εκεί, εκεί κι εκεί». Το ότι ενημέρωσε ωστόσο την Τροχαία από το νοσοκομείο και όχι από το σημείο του τροχαίου, όπως παραδέχθηκε ο συνήγορός της, συνιστά εγκατάλειψη.

Μάλιστα, από τη στιγμή που δεν εμφανίσθηκε στην Τροχαία η οδηγός της Porsche, η Αστυνομία ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της. Επτά ώρες μετά το σοκαριστικό τροχαίο συνελήφθη στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ στο αλκοοτέστ που της έγινε, βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, ο άλλος συνήγορος υπεράσπισης της 45χρονης υποστήριξε ότι «ήταν 0,08, έχουν χάσει ένα ψηφίο. Οπότε και εμείς περιμένουμε τις αιματολογικές για να δούμε τι έχει συμβεί».

Το προφίλ της 45χρονης οδηγού της Porsche

Η 45χρονη οδηγός είναι γνωστή επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης. Μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, άνοιξε το 2010 ενεχυροδανειστήριο με κοσμήματα, πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει και λειτουργεί και κέντρο αισθητικής.

Η 45χρονη οδηγήθηκε και κρατείται στην Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Η ίδια κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στους αστυνομικούς έλεγε, ότι είναι σε κατάσταση σοκ κι ότι δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί, ενώ έπεσε και σε αντιφάσεις.