Μια 45χρονη επιχειρηματίας είναι η ιδιοκτήτρια της Πόρσε που ενεπλάκη στο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/08), στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη ιδιοκτήτρια του πολυτελούς αυτοκινήτου, η οποία νωρίτερα είχε προσαχθεί, ομολόγησε ότι εκείνη οδηγούσε και συνελήφθη.

Στο αλκοτέστ που υποβλήθηκε η μέτρηση έδειξε 0,80 και το όριο είναι 0,25. Δηλαδή, το αλκοόλ στον οργανισμό της ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο, όμως αρκετές ώρες μετά, αφού η μέτρηση έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) και το τροχαίο τα ξημερώματα.

Παράλληλα, σχηματίζεται σε βάρος της δικογραφία, με την υπόθεση να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα – μια μαύρη Πόρσε – το οποίο κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Πόρσε, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια σε παράδρομο. Ο οδηγός αμέσως μετά τη σύγκρουση, έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου του, βγήκε από αυτήν και τράπηκε σε φυγή.

Στο όχημα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τη γυναίκα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε σύγχυση χετικά με το ποιος οδηγούσε την Πόρσε, καθώς σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο οδηγός είχε απεγκλωβιστεί μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή, και εγκατέλειψε το σημείο πριν φτάσουν οι πρώτες δυνάμεις της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, η Τροχαία Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας τα στοιχεία, κατέληξε στην ταυτότητα της ιδιοκτήτριας, η οποία τελικά ομολόγησε την εμπλοκή της.

