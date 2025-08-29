Ταυτοποιήθηκε η ιδιοκτήτρια της Πόρσε που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια διέφυγε από την ηλιοροφή του αυτοκινήτου, αφήνοντας πίσω της δύο τραυματίες.

Oι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση της ιδιοκτήτριας βάσει της πινακίδας και μένει να φανεί εάν βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου τη στιγμή του τρομακτικού ατυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το ένα από τα δύο αυτοκίνητα κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο, προκαλώντας τη σφοδρή σύγκρουση.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Πόρσε, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια σε παράδρομο. Ο οδηγός αμέσως μετά τη σύγκρουση, έσπασε την ηλιοροφή του αυτοκινήτου του, βγήκε από αυτήν και τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το ένα από τα δύο οχήματα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Στο εσωτερικό του βρίσκονταν δύο επιβάτες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η γυναίκα φέρεται να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δεύτερος τραυματίας έχει υποστεί κακώσεις.

Φωτογραφίες από το σημείο της σύγκρουσης