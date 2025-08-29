Εντοπίστηκε η ιδιοκτήτρια της μαύρης Πόρσε που εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θέρμη, στο ρεύμα εξόδου από τη Θεσσαλονίκη. Παραμένει άγνωστο εάν η ίδια βρισκόταν στο τιμόνι τη στιγμή της σύγκρουσης.

Οδηγείται στην Τροχαία για κατάθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος της στο τροχαίο.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα, λίγο μετά το ύψος γνωστού εμπορικού κέντρου. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η Πόρσε κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα και εμβόλισε το δεύτερο όχημα, το οποίο από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα – ένας άνδρας και μία γυναίκα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με τη γυναίκα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός του πολυτελούς οχήματος, σύμφωνα με μαρτυρίες, απεγκλωβίστηκε μόνος του, σπάζοντας την ηλιοροφή και εγκατέλειψε το σημείο πριν φτάσουν τα πρώτα περιπολικά και το ΕΚΑΒ.

Φωτογραφίες από το σημείο της σύγκρουσης