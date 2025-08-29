Tροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εύβοια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το evima.gr, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν αυτοκίνητο- τζιπ με μηχανή στην περιοχή «ποντικού» στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το δίκυκλο με τους δύο επιβάτες βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά από το δρόμο μέσα σε χωράφι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί πολύ σοβαρά η συνεπιβάτης.

Σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας και οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου.

Το θανατηφόρο τροχαίο έγινε στον κεντρικό δρόμο Αλιβερίου – Χαλκίδας με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων τα οποία παρακάμπτονται από παρακείμενες οδούς.