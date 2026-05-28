Μία 40χρονη γυναίκα στην Κρήτη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα του ΠΑΓΝΗ, ύστερα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε όταν έπεσε σε λακκούβα ενώ περπατούσε στον δρόμο. Η πτώση της προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα, με αποτέλεσμα να χρειαστούν 40 ράμματα.

Ωστόσο, ο Γολγοθάς της δεν σταμάτησε εκεί. Μία εβδομάδα μετά το ατύχημα, η γυναίκα παρουσίασε μόλυνση και αναγκάστηκε να επιστρέψει στο νοσοκομείο. «Πλημμύρα το αίμα και πάθαμε σοκ. Οι άνθρωποι με το που το ‘ανοίξανε’ το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να μου κόψουν λίγο την αιμορραγία και να με στείλουν κατευθείαν στο εφημερεύον νοσοκομείο στην Κρήτη», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή του Mega «Live News».

Η ίδια πρόσθεσε: «Μπήκαμε τώρα μέσα, εισαγωγή μετά από μία βδομάδα με πυρετό και αναγκαστικά θα κάτσουμε εδώ πέρα να το καταπολεμήσουμε. Το τραύμα ήταν πολύ βαθύ. Έκαναν πάρα πολλά ράμματα».

Καταγγελίες κατοίκων για την επικίνδυνη λακκούβα

Οι καταστηματάρχες της περιοχής δήλωσαν στην εκπομπή του Mega «Live News» πως το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Όπως κατήγγειλαν, αρκετοί περαστικοί είχαν πέσει στο ίδιο σημείο, το οποίο χαρακτήρισαν ως «παγίδα θανάτου». «Έχει πέσει πολύς κόσμος. Ήταν μεγάλη λακκούβα και όσο περνούσε ο καιρός άνοιγε κι άλλο», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η λακκούβα έμοιαζε αρχικά με μικρή ρωγμή στην άσφαλτο, όμως στην πραγματικότητα επρόκειτο για εκτεταμένη καθίζηση του οδοστρώματος. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους προς τον δήμο για αποκατάσταση του προβλήματος, δεν υπήρξε άμεση ανταπόκριση.

«Φωνάζανε οι καταστηματάρχες. Έχουν πέσει και πριν και μετά από μένα. Και ενώ είχαν κάνει πολλά αιτήματα, είχαν ενημερώσει πολλές φορές τον δήμο, δεν πηγαίνανε. Πήγαν και το φτιάξανε και τώρα είναι κάπως ‘μπαλωμένο’, όχι φτιαγμένο», σημείωσε η 40χρονη.

Πρόχειρη επιδιόρθωση και νέα καθίζηση

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό της γυναίκας, το σημείο επισκευάστηκε, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες η αποκατάσταση έγινε πρόχειρα. Μέσα σε λίγες ώρες, η τρύπα ξανάνοιξε, προκαλώντας νέες ανησυχίες στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Νομικές ενέργειες από τη γυναίκα

Η γυναίκα, που από την περασμένη Πέμπτη (21 Μαΐου 2026) παραμένει καθηλωμένη στο κρεβάτι, δεν μπορεί να εργαστεί ή να φροντίσει τα δύο μικρά παιδιά της. «Έχω δύο παιδιά, 5 και 7 χρόνων. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω αυτήν τη στιγμή με το να είμαι στο κρεβάτι», είπε συγκινημένη.

Όπως έκανε γνωστό, σκοπεύει να κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση σε βάρος του δήμου για το περιστατικό που της άλλαξε τη ζωή.