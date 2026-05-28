O Σεργκέι Σόιγκου, γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη επίθεση στο Κίεβο από τη Ρωσία μπορεί να πραγματοποιηθεί «ανά πάσα στιγμή», σύμφωνα με δηλώσεις του στο Διεθνές Φόρουμ Ασφάλειας της Μόσχας.

Ο Σόιγκου υπογράμμισε ότι η Ρωσία έχει ήδη αποδείξει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, κάνοντας ειδική αναφορά στη χρήση υπερηχητικών πυραύλων. Όπως είπε, η χώρα του έχει δείξει «τη δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί» και όσοι θεωρούν πως έχει εξαντλήσει τα μέσα της κάνουν «βαθύ λάθος».

«Προειδοποιήσαμε εκ των προτέρων για το είδος της επίθεσης που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και έχουμε ήδη δείξει τη δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η πρόσφατη προειδοποίηση της Μόσχας προς ξένους διπλωμάτες και πρεσβευτές να εγκαταλείψουν το Κίεβο έγινε «σοβαρά και συνειδητά».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικοβιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η Μόσχα έχει παρουσιάσει αυτές τις ενέργειες ως απάντηση σε ουκρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών στόχων στο ρωσικό έδαφος.

Αναφορές στον Νότιο Καύκασο

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο, ο Σόιγκου τόνισε ότι η Ρωσία δεν βλέπει καμία ένδειξη απομάκρυνσης της ρωσικής στρατιωτικής βάσης από την Αρμενία, παρά τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στο Ερεβάν. «Η βάση λειτουργεί κανονικά και δεν διαπιστώνουμε καμία προϋπόθεση ή απειλή που θα οδηγούσε στην αποχώρησή της», ανέφερε.

Σχόλιο για τη συνεργασία Αρμενίας – ΗΠΑ

Σχολιάζοντας τη νέα συμφωνία-πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Αρμενίας και Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), ο Σόιγκου εκτίμησε ότι πρόκειται περισσότερο για πολιτική στήριξη προς την αρμενική κυβέρνηση παρά για ολοκληρωμένη στρατηγική συμφωνία.

«Μοιάζει περισσότερο με υποστήριξη προεκλογικής εκστρατείας παρά με πλήρως ανεπτυγμένη στρατηγική συνεργασία», σημείωσε ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.