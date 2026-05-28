Κατώτερος των περιστάσεων εμφανίστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο του Roland Garros, από τον Ματέο Αρνάλντι με 3-1 σετ.

Στα δύο πρώτα σετ κανένας παίκτης δεν μπορούσε να ξεφύγει, με αποτέλεσμα να πάρει ο καθένας από ένα.

Στο τρίτο και μετά, όμως ήρθε η κατάρρευση για τον Στέφανο, που δεν θύμιζε τον καλό του εαυτό. Ο Αρνάλντι πήρε με 6-3 και 6-2 τα επόμενα δύο σετ και μαζί το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο.

Έτσι, το ταξίδι του Τσιτσιπά στο Γαλλικό Όπεν ολοκληρώθηκε πρόωρα.

