Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Roland Garros την Τρίτη (26/5), θέλοντας να μπει με σταθερό βήμα στη διοργάνωση και να επιβεβαιώσει τον ρόλο του ως φαβορί απέναντι στον Αλεξάντρ Μίλερ. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί στο δεύτερο ματς του κεντρικού court «Φιλίπ Σατριέ» και η αναμέτρηση αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 14:30.

Ο Τσιτσιπάς έχει το απόλυτο απέναντι στον Γάλλο με τρεις νίκες σε ισάριθμες συναντήσεις, ωστόσο καλείται να το επιβεβαιώσει και στο Παρίσι, σε ένα απαιτητικό ξεκίνημα στο γαλλικό Grand Slam. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 6HD.