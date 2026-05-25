Ο Κίμι Αντονέλι ήταν για ακόμη μία φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής, αυτή τη φορά στο Grand Prix του Καναδά. Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη του νίκη και αξιοποίησε στο έπακρο την εγκατάλειψη του ομόσταβλου του, Τζορτζ Ράσελ, αλλά το Μόντρεαλ μας πρόσφερε και άλλες συγκινήσεις.

P2 FOR LEWIS!! 👏 A hugely strong result for Hamilton and Ferrari in Montreal ✨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/o9g1Mi9UUd — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Στους τελευταίους γύρους η αγωνία κορυφώθηκε και η «μάχη» μεταξύ του Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν ήταν το κερασάκι στην τούρτα σε έναν κλασσικό και χαοτικό αγώνα. Μία μονομαχία που μας γύρισε πίσω στο 2021, όταν οι δύο τους πάλευαν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέχρι την τελευταία στροφή του Άμπου Ντάμπι.

Τελικά, ο Βρετανός με ένα αποφασιστικό προσπέρασμα στον 62ο γύρο ήταν αυτός που τερμάτισε στην δεύτερη θέση, η οποία συνοδεύτηκε από σημαντικά επιτεύγματα.

Hamilton overtakes Verstappen on the outside! 😮‍💨 This is how the move for the second spot on the podium unfolded… 👇#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/m0Md9UvUbc — Formula 1 (@F1) May 24, 2026

Ο Χάμιλτον στις δηλώσεις του μετά το αγώνα εμφανίστηκε με ιδιαίτερα ανεβασμένο το ηθικό και απόλαυσε την «μάχη» με τον Μαξ: «Ήταν πραγματικά, πραγματικά δύσκολο να καλύψω τη διαφορά. Πίεζα σαν τρελός για να πλησιάσω όσο περισσότερο μπορούσα. Ξέρετε πόσο σταθερός και γρήγορος είναι αυτός ο τύπος; Γι’ αυτό και ήταν υπέροχο που είχα αυτή τη μάχη μαζί του. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να τον προσπεράσω».

Ο επικός αγώνας του Σίλβερστοουν

Οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν έχουν κατακτήσει τα οκτώ από τα τελευταία εννιά πρωταθλήματα της ιστορίας της Formula 1, αλλά είχαν να βρεθούν μαζί στο βάθρο σχεδόν δύο χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, ήταν ο συγκλονιστικός αγώνας του Σίλβερστοουν του 2024 όταν ο τότε οδηγός της Mercedes είδε την «καρό» σημαία πρώτος, δύο δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ολλανδό.

Κοινό σημείο με τον αγώνα της Κυριακής (24/5); Ότι ο Τζορτζ Ράσελ εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.

Στο κλαμπ με τον Σουμάχερ

Οι δύο πιο επιτυχημένοι οδηγοί στην ιστορία του σπορ με βάση τα στατιστικά είναι οι Μίκαελ Σουμάχερ και Λιούις Χάμιλτον. Οι δύο τους έχουν από επτά παγκόσμια πρωταθλήματα και είναι οι πρώτοι στην λίστα με τις περισσότερες νίκες. Ο Βρετανός με την δεύτερη θέση έγινε μόλις ο δεύτερος οδηγός στο πάνθεον της Formula 1, μετά τον Γερμανό, που ξεπερνά τα 10 βάθρα στο Μόντρεαλ.

Lewis Hamilton joins Michael Schumacher as the only drivers in Formula 1 history with more than 10 podiums in Montreal 🇨🇦 A champion’s track. pic.twitter.com/zjklFOCNfj — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) May 25, 2026

Το γούρι της μητέρας

Ένα απίστευτο στατιστικό που προέκυψε από το Grand Prix του Καναδά έχει να κάνει με την μητέρα του 41 χρόνου οδηγού της Ferrari. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, που ο Χάμιλτον έχει βρεθεί στο βάθρο το 2026, δηλαδή στη Σανγκάη και το Μόντρεαλ, το «παρών» έδωσε η μητέρα του. Μάλιστα, αυτές είναι και οι μοναδικές φορές που έχει τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις με την ομάδα του Μαρανέλλο.

Lewis Hamilton maintains his 100% podium rate at races his mom attends this season. China – 🏆 Canada – 🏆 https://t.co/a6AYHOfP6I — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) May 24, 2026

Μετά από ένα δύσκολο 2025, που ήταν και η πρώτη χρονιά του Χάμιλτον στη Ferrari, φέτος φαίνεται να έχει ξαναβρεί τον καλό του εαυτού και το πάθος του για τους αγώνες. Το Grand Prix του Καναδά ήταν μία απόδειξη της ανοδικής του πορείας. Αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό τότε τα καλύτερα είναι μπροστά.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος