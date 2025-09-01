Η 45χρονη οδηγός του πολυτελούς οχήματος ετοιμάζεται να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης για το τροχαίο στη Θέρμη που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες των γεγονότων περιγράφουν τα όσα είδαν με τα μάτια τους.

Η 45χρονη οδηγός παραμένει σύμφωνα με τους δικηγόρους της σε κατάσταση σοκ. Όπως λένε, οι αιματολογικές εξετάσεις, που έγιναν επτά ώρες μετά το τροχαίο, έδειξαν ότι η πελάτισσά τους, δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι δικηγόροι της 45χρονης επαναλαμβάνουν πως η πελάτισσά τους δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε αντίθεση με τις διαρροές της αστυνομίας: υποστηρίζουν πως η οδηγός δεν εγκατέλειψε τους τραυματίες μετά το ατύχημα. «Είχε πιει λίγο, ήταν νηφάλια», ανέφερε φίλος της 45χρονης.

Αποκλειστικά στο Live News μιλάει φίλη της 45χρονης

Η βασική παρέα της 45χρονης το επίμαχο βράδυ είναι τρεις γυναίκες και ο Τρύφωνας Σαμαράς. Το Live News σε επικοινωνία που είχε με μία από αυτές τις γυναίκες, η οποία είναι φίλη κι όπως λέγεται είναι και συνεργάτιδα της 45χρονης, καθόταν πίσω από την οδηγό.

Όταν ερωτήθηκε η γυναίκα αυτή από την δημοσιογράφο του Live News εάν είχε καταναλώσει αλκοόλ η 45χρονη και γι’ αυτό το λόγο οδηγούσε η φίλη της, η ίδια επικαλέστηκε ότι δεν έβλεπε, κοίταζε το κινητό της, δεν γνωρίζει και ότι μάλιστα έφυγε από το δεύτερο μαγαζί, όπου είχανε πάει για διασκέδαση, με ταξί.

Δεν έχω καμία σχέση με το ατύχημα, δεν γνωρίζω τίποτα. Αποχώρησα πολύ νωρίτερα. (Πριν το τροχαίο) Η κυρία Χ… (φίλη 45χρονης) οδηγούσε το αμάξι. Μετά δεν ξέρω τι έγινε, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να έχω εικόνα.

-Θυμάστε αν είχε πιεί η Κ…;

-Κοιτάξτε, εγώ είχα ήδη τους πόνους μου, εμένα με πιάνουν πόνοι είμαι σοβαρά άρρωστη, δεν μπορώ να έχω την εικόνα, ήταν και νύχτα, δεν ξέρω. Ήμουν στο τηλέφωνό μου και προσπαθούσα να φύγω. Ήθελα να φύγω. Είχα πάρει ταξί. Δεν με κάλεσαν καν από την αστυνομία. Εύχομαι τα παιδιά να είναι καλά.

Το κατηγορητήριο για την 45χρονη

Ο εισαγγελέας άσκησε στην 45χρονη κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, για σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών, καθώς φέρεται να είχε πάρει ηρεμιστικό χάπι.

Πότε πήρε το ηρεμιστικό χάπι η 45χρονη; Στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα, όπως λένε οι δικηγόροι της, ή νωρίτερα, πριν το ατύχημα; Τι δείχνουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων που έκανε;

Οι δύο τραυματίες παραμένουν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας τους. Οι δύο τραυματίες, που απεγκλωβίστηκαν από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου που επέβαιναν, νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ με τους γονείς της 26χρονης να δηλώνουν αποφασισμένοι να κινηθούν νομικά.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, όταν η 45χρονη οδηγός ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το όχημα του ζευγαριού.

Το όχημά της κινήθηκε για περίπου 100 μέτρα και αφού έκανε πολλές περιστροφές, έπεσε σε κολόνα ρεύματος και σφηνώθηκε σε πινακίδες σήμανσης στον παράδρομο του αυτοκινητόδρομου.

Λίγες ώρες πριν το ατύχημα η 45χρονη οδηγός διασκέδαζε με την παρέα της, σε νυχτερινά καταστήματα της Θεσσαλονίκης. Στην παρέα ήταν και ο Τρύφωνας Σαμαράς

Μετά τη σύλληψή της, η 45χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αιμοληψία, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής ποσότητα αλκοόλ στο αίμα της.

Η 45χρονη κατηγορούμενη πέρασε όλο το σαββατοκύριακο στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και ετοιμάζεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή το πρωί.

O δικηγόρος των τραυματιών, Παναγιώτης Βρεττός, ανέφερε ότι εκτιμά ότι η ταχύτητα της Porsche υπερέβαινε τα 160χλμ την ώρα ενώ σχετικά με την υγεία της κοπέλας που τραυματίστηκε είπε ότι χθες είχε μία απώλειια αίματος που ανησύχησε τους γιατρούς ενώ παραμένει στη ΜΕΘ.