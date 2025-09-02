Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, ενώ σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η 45χρονη οδηγός του οχήματος που παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος των τραυματιών, Παναγιώτης Βρεττός, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», η κοπέλα που τραυματίστηκε σοβαρότερα υπέστη αιμορραγία, αλλά μετά τη χορήγηση μονάδας αίματος η κατάσταση παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Η νεαρή παραμένει στη ΜΕΘ υπό συνεχή παρακολούθηση και αντιμετωπίζει περαιτέρω κατάγματα στους σπονδύλους, ενώ έχει υποστεί παραμόρφωση το πρόσωπό της. Ο συνοδός της αντιμετωπίζει κατάγματα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η ταχύτητα του οχήματος της 45χρονης ήταν υπερβολική, ενώ υπήρξε καθοριστική η παρέμβαση ενός περαστικού που κάλεσε την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Αν οι τραυματίες δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας, η σύγκρουση θα μπορούσε να έχει θανάσιμο αποτέλεσμα.

Η 45χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και πιθανή εγκατάλειψη τροχαίου, ενώ οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν αν υπήρξε υπερβολική ταχύτητα ή επίδραση αλκοόλ. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, η ποινή μπορεί να φτάσει έως και 10 χρόνια πρόσκαιρης κάθειρξης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 45χρονη και η φίλη της φαίνεται να συμμετείχαν σε «κόντρες» λίγο πριν το ατύχημα, ενώ η φίλη της φέρεται να βοήθησε στην απομάκρυνση της οδηγού από το σημείο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν την πλήρη σειρά των γεγονότων.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν το όχημα της 45χρονης κινήθηκε για περίπου 100 μέτρα, περιστράφηκε πολλές φορές και κατέληξε σε κολόνα ρεύματος και πινακίδες σήμανσης σε παράδρομο αυτοκινητόδρομου. Λίγες ώρες νωρίτερα, η οδηγός είχε διασκεδάσει σε νυχτερινά καταστήματα της πόλης.

Μετά το ατύχημα, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για αιμοληψία, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν η απομάκρυνσή της από το σημείο συνιστά εγκατάλειψη τροχαίου.