Χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης κυκλοφορούσε με το όχημά της μια 28χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία συνελήφθη έπειτα από τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη της αλλοδαπής οδηγού, κατά τον έλεγχο της οποίας διαπιστώθηκε πως δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Σύμφωνα με τις αρχές, η άδειά της είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν, εξαιτίας παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, σήμερα το πρωί, σημειώθηκε μία ακόμα σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση στην πόλη. Αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν και συνέλαβαν 53χρονο, ο οποίος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα έχοντας καταναλώσει σημαντική ποσότητα αλκοόλ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Οι έλεγχοι για παραβάσεις του ΚΟΚ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς στόχος των αρχών παραμένει η οδική ασφάλεια και η πρόληψη ατυχημάτων στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.