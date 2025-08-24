Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) στον Άγιο Ιωάννη Κατερίνης, όταν ΙΧ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
