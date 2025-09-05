Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο Δερβένι στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δύο οχήματα που κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να ανατραπεί και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα.
Η Τροχαία ερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
