Το ελάχιστο, αλλά ουσιαστικό «ευχαριστώ» στους ανθρώπους που εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα για να κρατήσουν «ανοιχτό» το μέλλον των παιδιών της ακριτικής Ελλάδας, αποδίδει έμπρακτα ο Δήμος Νισύρου. Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο δήμαρχος Χριστοφής Κορωναίος ανακοίνωσε την καταβολή επιδόματος στέγασης και σίτισης ύψους 200 ευρώ μηνιαίως σε 13 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

Η ενίσχυση αφορά το διάστημα από τον Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο.

Ωστόσο, η σημαντικότερη είδηση αφορά τη βιωσιμότητα του μέτρου. Όπως προανήγγειλε ο κ. Κορωναίος, η στήριξη αυτή αποκτά πλέον μόνιμο χαρακτήρα: «Από την επόμενη σχολική χρονιά, το επίδομα θα καταβάλλεται στους εκπαιδευτικούς μας από τον Σεπτέμβριο», διασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στήριξη από την πρώτη κιόλας ημέρα που θα πατήσουν το πόδι τους στο νησί.

Η πρωτοβουλία αυτή υπερβαίνει τα όρια μιας τυπικής διοικητικής πράξης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, πρόκειται για την υλοποίηση μιας ηθικής δέσμευσης:

«Οι άνθρωποι που επιλέγουν να υπηρετήσουν την παιδεία στην ακριτική νησιωτική Νίσυρο δεν θα είναι μόνοι, ούτε αβοήθητοι. Στηρίζουμε έμπρακτα εκείνους που καθημερινά κρατούν ζωντανά τα σχολεία μας».

«Δεν είναι δάνειο, δεν είναι ευκαιριακή παροχή. Είναι μια θεσμική δέσμευση που θα συνεχιστεί», κατέληξε ο δήμαρχος του νησιού.