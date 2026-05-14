«Γκάζι» πατά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την υλοποίηση του Εθνικού Μητρώου Παροχών, μιας νέας ψηφιακής βάσης δεδομένων που θα συγκεντρώνει αναλυτικά στοιχεία για όλα τα κοινωνικά επιδόματα και τους δικαιούχους τους.

Το Μητρώο, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης από το Δημόσιο, βρίσκεται ήδη σε φάση προετοιμασίας. Την τεχνική και διαχειριστική υλοποίηση έχει αναλάβει η ΑΑΔΕ, ενώ συγκεντρώνονται σε ψηφιακή πλατφόρμα στοιχεία για επιδόματα όπως ανεργίας, στέγασης, παιδιού και θέρμανσης, μαζί με τα δεδομένα των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, οικογενειακή κατάσταση, οικονομικό προφίλ).

Η ενιαία βάση δεδομένων που δημιουργείται θα αποκαλύπτει ποιος λαμβάνει τι και πόσα. Μέσω ελέγχων και διασταυρώσεων θα εντοπίζονται περιπτώσεις πολιτών που εισπράττουν επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται, είτε λόγω εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων είτε λόγω πολλαπλών παροχών.

Με τη χαρτογράφηση των κοινωνικών ενισχύσεων, οι οποίες κοστίζουν στον κρατικό προϋπολογισμό πάνω από 13 δισ. ευρώ ετησίως, θα δημιουργηθεί ενιαίο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ. Σε αυτό θα καταγράφονται όλες οι παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως πηγής.

Από το επίδομα παιδιού και στέγασης έως το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας και αναπηρίας, κάθε δικαιούχος θα διαθέτει ένα «ψηφιακό προφίλ παροχών» με πλήρη εικόνα των ενισχύσεων που λαμβάνει. Με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να διορθωθούν σημερινές αδικίες και να ενισχυθούν στοχευμένα οι πολίτες που πραγματικά χρειάζονται στήριξη.

Η ομάδα υλοποίησης

Επικεφαλής της Ομάδας που θα «τρέξει» τις διαδικασίες λειτουργίας του Μητρώου έχει τεθεί η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Παυλίνα Καρασιώτου.

Σύμφωνα με την απόφαση, έργο της Ομάδας είναι η υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Υποστήριξης για κανονιστικά και επιχειρησιακά ζητήματα που προκύπτουν από την πιλοτική λειτουργία του Μητρώου, καθώς και ο συντονισμός με την ΑΑΔΕ και τους συμμετέχοντες φορείς.

Επιπλέον, η Ομάδα θα συμβάλει στην προετοιμασία των απαιτούμενων κανονιστικών ή διοικητικών παρεμβάσεων μετά την πιλοτική φάση, βάσει των συμπερασμάτων που θα εξαχθούν από τη λειτουργία του συστήματος. Θα υποστηρίξει επίσης τη σύνταξη της Έκθεσης Πεπραγμένων και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, η οποία θα υποβληθεί στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περιλαμβάνοντας συγκεντρωτικά στοιχεία, ανάλυση προβλημάτων και εισηγήσεις για τις επόμενες ενέργειες.

Παράλληλα, η Ομάδα θα διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Μητρώου, όπως η προσθήκη νέων κατηγοριών παροχών, η αναβάθμιση λειτουργιών και η προσαρμογή διαδικασιών των εμπλεκόμενων φορέων. Θα συνεργάζεται με υπουργεία, φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και άλλους εμπλεκόμενους για την επίλυση θεμάτων κατά την υλοποίηση και λειτουργία του έργου.

Η διάρκεια λειτουργίας της Ομάδας ορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, με δυνατότητα παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.