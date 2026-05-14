O Eθνικός μας αγώνας, το Ράλι Ακρόπολις ανεβάζει για ακόμη μια χρονιά ταχύτητα σε περίπου ένα μήνα, με νέα σχεδίαση και μια υπερειδική διαδρομή που θα αφήσει, όπως ανέφεραν οι παράγοντες της διοργάνωσης, πολύ καλές εντυπώσεις σε Παγκόσμιο επίπεδο. Συγκεκριμένα, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις που θα διεξαχθεί το διάστημα 25 έως 28 Ιουνίου αλλάζει σελίδα ) θα έχει ως έδρα του το Λουτράκι και φυσικά ο εμβληματικός ελληνικός αγώνας, είναι στο μέρους του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC). Αυτό σημαίνει ότι θα συμμετέχουν οι καλύτεροι οδηγοί του κόσμου, στις πιο παραδοσιακές, σκληροτράχηλες ειδικές διαδρομές.

Οι διοργανωτές – επέλεξαν το Λουτράκι ως νέα βάση του αγώνα την ώρα που το Ελληνικό Ράλι θα απαρτίζεται από 17 απαιτητικές ειδικές διαδρομές και 323,21 αγωνιστικά χιλιόμετρα ενώ θα υπάρχουν καινοτομίες που που έχουν ως εστία τη μορφή των ειδικών διαδρομών. Φέτος, το Ακρόπολις θα αγγίζειτρεις περιφέρειες Αττική, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα, προσφέροντας ένα μοναδικό μείγμα παράδοσης και σύγχρονης αγωνιστικής φιλοσοφίας.

Όσον αφορά την υπερειδική διαδρομή αυτή θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park.

Η EKO Super Special Stage θα είναι ασφάλτινη, συνολικού μήκους 1.860 μ., και θα διεξαχθεί σε διπλή χάραξη, με δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα να κινούνται παράλληλα, προσφέροντας υψηλής έντασης θέαμα.

Η υπερειδική διαδρομή θα αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό στιγμιότυπο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και μία από τις εικόνες που θα ταξιδέψουν διεθνώς μέσω της τηλεοπτικής κάλυψης του WRC, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα νέο αστικό τοπίο, όπου ο αθλητισμός, η πόλη και η σύγχρονη ανάπτυξη συνυπάρχουν.