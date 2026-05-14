Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαστουκίστηκε από τη σύζυγό του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο εξωτερικό πέρυσι, αφού βρήκε ένα μήνυμα από μια νέα ηθοποιό στο τηλέφωνό του, σύμφωνα με εντυπωσιακούς ισχυρισμούς σε ένα νέο βιβλίο. Η επίθεση της Μπριζίτ Μακρόν στον σύζυγό της που έγινε viral — η οποία καταγράφηκε από κάμερες — ήταν αποτέλεσμα των μηνυμάτων που φέρεται να ανταλλάχθηκαν μεταξύ του συζύγου της και της 42χρονης Γκολσιφτέ Φαραχανί, γεννημένης στο Ιράν, ισχυρίστηκε ο δημοσιογράφος Φλοριάν Ταρντίφ σε συνέντευξή του στο RTL France.

«Σε βρίσκω πολύ όμορφη», είπε ο Πρόεδρος Μακρόν στη Φαραχανί, σε ένα από τα μηνύματα, σύμφωνα με τον Ταρντίφ, του οποίου το βιβλίο, «Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι», δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

H ηθοποιός φέρεται να διατήρησε μια «πλατωνική σχέση» με τον Μακρόν για αρκετούς μήνες, ανέφερε η Le Parisien.

«Αυτό οδήγησε σε εντάσεις μέσα στο ζευγάρι, με αποτέλεσμα αυτή η ιδιωτική σκηνή να γίνει δημόσια», εξήγησε ο Tαρντίφ, δημοσιογράφος του Paris Match, αναφερόμενος στο διαβόητο περιστατικό τον περασμένο Μάιο, καθώς το ζευγάρι ετοιμαζόταν να αποβιβαστεί από το αεροπλάνο του στο Ανόι, στο Βιετνάμ.

Λίγες στιγμές πριν από το χαστούκι, η Μπριζίτ, 73 ετών, είχε διαβάσει ένα μήνυμα από τη Φαραχανί στο τηλέφωνο του συζύγου της, ανέφερε η Le Parisien.

Η πλευρά της Μπριζίτ Μακρόν, πάντως, διαψεύδει κατηγορηματικά τα παραπάνω. Εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας δήλωσε στη Le Parisien ότι το περιστατικό δεν είχε καμία σχέση με την Ιρανή ηθοποιό και ότι η Μπριζίτ «δεν θα έλεγχε ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της». Όπως αναφέρθηκε, η ίδια είχε επικοινωνήσει με τον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου για να διαψεύσει τις πληροφορίες αυτές.

«Αυτό που πλήγωσε την Μπριζίτ δεν ήταν τόσο το περιεχόμενο του μηνύματος όσο αυτό που υπαινίσσονταν: μια πιθανότητα… τίποτα απτό ή που θα μπορούσε πραγματικά να καταγγελθεί, αλλά η ιδέα από μόνη της… ήταν αρκετή», αναφέρει ένα απόσπασμα από το βιβλίο, που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο Paris Match.

«[Η Μπριζίτ] είδε τον εαυτό της να διαγράφεται», ανέφερε ο Tαρντίφ, επικαλούμενος έναν φίλο της πρώτης κυρίας.

Την Τετάρτη, οι εκπρόσωποι της πρώτης κυρίας της Γαλλίας αρνήθηκαν ότι το χαστούκι είχε οποιαδήποτε σχέση με τη Φαραχανί και επέμειναν ότι δεν θα έλεγχε ποτέ το τηλέφωνο του συζύγου της.

«Η Μπριζίτ Μακρόν διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την καταγγελία απευθείας στον συγγραφέα στις 5 Μαρτίου, διευκρινίζοντας ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της», δήλωσε ένας εκπρόσωπος στην εφημερίδα Le Parisien.

Η Φαραχανί έχει επίσης αρνηθεί εδώ και καιρό τις φήμες για οποιαδήποτε σχέση με τον Πρόεδρο Μακρόν, οι οποίες κυκλοφορούν από πέρυσι.

«Νομίζω ότι υπάρχει έλλειψη αγάπης για ορισμένους ανθρώπους και πρέπει να δημιουργούν τέτοιου είδους ειδύλλια για να γεμίσουν [το κενό]», δήλωσε στην εφημερίδα Le Point τον Μάρτιο.

Πηγή: New York Post