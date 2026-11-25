Ο Μακρόν αναμένεται να αποχωρήσει από την προεδρία την άνοιξη του επόμενου έτους, καθώς το γαλλικό Σύνταγμα δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απειλεί να αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις για τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν τα κράτη-μέλη δεν καταλήξουν σε συμφωνία έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με πηγές της γαλλικής προεδρίας.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος του Ελιζέ σε δημοσιογράφους, «είναι σαφές για τον Πρόεδρο ότι δεν είναι δυνατό να συνεχιστούν αυτές οι διαπραγματεύσεις πέραν του Δεκεμβρίου», σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν καταφέρουν να βρουν λύση κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Δεκεμβρίου.

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Η προειδοποίηση του Γάλλου προέδρου εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, που συντονίζει τις συνομιλίες, αλλά και προς τις υπόλοιπες κυβερνήσεις των κρατών-μελών, ενόψει της έκτακτης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες, την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Ο Μακρόν αναμένεται να αποχωρήσει από την προεδρία την άνοιξη του επόμενου έτους, καθώς το γαλλικό Σύνταγμα δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία. Έχει ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του ότι δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ της περιόδου 2028-2034 μετά την αλλαγή ηγεσίας στη Γαλλία.

Η Λεπέν και οι αιχμές για τις διαπραγματεύσεις

Από την πλευρά της, η Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2027, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τον Μακρόν ότι επιταχύνουν σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις για τον νέο προϋπολογισμό, προκειμένου να την αποκλείσουν από τη διαδικασία.

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Η ίδια έχει δεσμευτεί ότι, εάν εκλεγεί πρόεδρος, θα περιορίσει δραστικά τη συνεισφορά της Γαλλίας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και θα μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε «γραμματεία» των κρατών-μελών.

Την ίδια ώρα, το Ελιζέ άσκησε ανοιχτή κριτική στην πρόταση του Αντόνιο Κόστα για πρόσθετες περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ στον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ακόμη και αν διατηρούνται ορισμένα κονδύλια που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τη Γαλλία, όπως οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο Μακρόν είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Τρίτη στο Παρίσι, ενώ το απόγευμα της Τετάρτης υποδέχθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων εκπροσώπους των μεγαλύτερων αγροτικών οργανώσεων της χώρας.

Κατά τη συνάντηση, διαβεβαίωσε ότι «η ΚΑΠ θα είναι το νούμερο ένα θέμα και ο νούμερο ένα στόχος για τη Γαλλία» στην επικείμενη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

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Οι διαφωνίες για τις περικοπές και τους νέους ευρωπαϊκούς φόρους

Επίσης, αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας εκτίμησε ότι η επικείμενη σύνοδος δεν αναμένεται να οδηγήσει σε οριστική συμφωνία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πρόταση του Αντόνιο Κόστα δεν ανταποκρίνεται στις γαλλικές απαιτήσεις.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων του Παρισιού είναι η αύξηση των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του νέου προϋπολογισμού.

Το Ελιζέ εξέφρασε, επίσης, επιφυλάξεις για την πρόταση Κόστα, υποστηρίζοντας ότι δεν διασφαλίζει την έγκαιρη εφαρμογή νέων πανευρωπαϊκών φόρων. Όπως επισημαίνει η γαλλική πλευρά, οι σχετικές φορολογικές ρυθμίσεις θα πρέπει να εγκριθούν μέσω ξεχωριστής ψηφοφορίας μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό.

Παρότι η Γαλλία στηρίζει τη νέα ψηφιακή εισφορά που προτείνουν ο Αντόνιο Κόστα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμά ότι θα είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί η συναίνεση όλων των κρατών-μελών.

Με πληροφορίες από Politico