Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, οι επιθέσεις έπληξαν επίσης σταθμό ραντάρ και αποθήκες καυσίμων σε περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ

Η Ουκρανία ανακοίνωσε πως επέφερε καίριο πλήγμα σε κεντρική ρωσική αεροπορική βάση, ισχυριζόμενη ότι έθεσε προσωρινά εκτός δράσης πέντε πολεμικά αεροσκάφη της Μόσχας. Στα σκάφη αυτά περιλαμβάνονται τρία MiG-31, τύπος μαχητικών που αξιοποιείται για την εκτόξευση των υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal. Η επιχείρηση έλαβε χώρα στη στρατιωτική βάση Σαβάσλεϊκα, στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ ανατολικά της Μόσχας, εντασσόμενη στη στρατηγική του Κιέβου για τον περιορισμό των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων την Τετάρτη (25/11), οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της Τρίτης και τη νύχτα προς την Τετάρτη, πλήττοντας μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της ρωσικής στρατιωτικής αεροπορίας.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι επλήγησαν τρία αεροσκάφη MiG-31 και δύο μαχητικά βομβαρδιστικά Su-34, τα οποία δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν αποστολές για κάποιο χρονικό διάστημα.

Η ουκρανική διοίκηση διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η έκταση των ζημιών και ο τελικός αριθμός των αεροσκαφών που επλήγησαν εξακολουθούν να εξετάζονται.

Η Μόσχα δεν είχε σχολιάσει τις ουκρανικές ανακοινώσεις μέχρι τη δημοσίευση του σχετικού τηλεγραφήματος του Reuters, ενώ δεν υπήρχε ανεξάρτητη επιβεβαίωση του ακριβούς απολογισμού

Γιατί η βάση Σαβάσλεϊκα αποτελεί σημαντικό στόχο

Η Σαβάσλεϊκα βρίσκεται στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας και συγκαταλέγεται στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση και τις επιχειρήσεις προηγμένων πολεμικών αεροσκαφών.

Η βάση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς από εκεί επιχειρούν μαχητικά MiG-31K, τα οποία έχουν προσαρμοστεί για τη μεταφορά και εκτόξευση των αεροεκτοξευόμενων βαλλιστικών πυραύλων Kh-47M2 Kinzhal.

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Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από τη Ρωσία σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και κρίσιμων υποδομών.

Όπως αναφέρει η Ukrainska Pravda, η ηγεσία του ουκρανικού στρατού επισήμανε πως η Σαβάσλεϊκα συγκαταλέγεται στις αεροπορικές βάσεις από όπου εκκινούν τα αεροσκάφη που φέρουν πυραύλους Kinzhal.

Το Γενικό Επιτελείο δεν προσδιόρισε την ακριβή τροποποίηση των τριών MiG-31 που επλήγησαν, γεγονός που δεν επιτρέπει να θεωρηθεί επιβεβαιωμένο ότι και τα τρία ήταν φορείς των συγκεκριμένων πυραύλων.

Τα δύο Su-34 που φέρονται να υπέστησαν ζημιές αποτελούν επίσης σημαντικά αεροσκάφη για τις ρωσικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για μαχητικά βομβαρδιστικά που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την εξαπόλυση κατευθυνόμενων αεροπορικών βομβών εναντίον ουκρανικών θέσεων και πόλεων.

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Η προσωρινή αδυναμία αξιοποίησης των συγκεκριμένων αεροσκαφών θα μπορούσε να περιορίσει τη διαθεσιμότητα ρωσικών εναέριων μέσων, αν και ο πραγματικός επιχειρησιακός αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα των ζημιών και τον χρόνο αποκατάστασής τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία πλήττει τη συγκεκριμένη βάση

Η Σαβάσλεϊκα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα του Kyiv Independent και της Ukrainska Pravda, ουκρανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις στη συγκεκριμένη εγκατάσταση τον Αύγουστο του 2024.

Τότε, ουκρανικές πηγές πληροφοριών είχαν αναφέρει ζημιές σε ρωσικά αεροσκάφη και σε εγκαταστάσεις της βάσης.

Νέα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, όταν το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι είχαν πληγεί δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η βάση αποτέλεσε στόχο και τον Αύγουστο του 2026, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πλήγματα σε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μεγάλης απόστασης από το μέτωπο.

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Η νέα επίθεση δείχνει ότι το Κίεβο εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποδυνάμωση των ρωσικών αεροπορικών δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για τις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας.

Πλήγματα και σε ρωσικά ραντάρ, αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών

Οι επιθέσεις της 24ης και 25ης Νοεμβρίου δεν περιορίστηκαν στην αεροπορική βάση.

Όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις κατεχόμενες περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ.

Στην περιοχή του Λουχάνσκ, κοντά στον οικισμό Καραβάν-Σολοντκίι, αναφέρθηκε πλήγμα σε σταθμό ραντάρ P-18, ο οποίος χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό εναέριων στόχων και την παροχή πληροφοριών στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Παράλληλα, κοντά στη Νοβοσβιτλίβκα επλήγησαν, σύμφωνα με το Κίεβο, δύο αποθήκες καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και μία εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποστήριξης.

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Επιπλέον, ανακοινώθηκαν πλήγματα σε άλλη αποθήκη εφοδίων στην περιοχή Ροζπασίιβκα, ενώ στο Ντονέτσκ αναφέρθηκαν ζημιές σε αποθήκη καυσίμων κοντά στην Αγκρονομίτσνε και σε αποθήκη πυρομαχικών κοντά στο Νόβι Σβιτ.

Η ουκρανική διοίκηση επισήμανε ότι η συνολική έκταση των ζημιών εξακολουθεί να αξιολογείται.

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Hromadske, η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά πληγμάτων εναντίον ρωσικών στρατιωτικών υποδομών, με έμφαση στον περιορισμό των αεροπορικών επιχειρήσεων και του ανεφοδιασμού.