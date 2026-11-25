Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ολοκλήρωσε την ανατροπή στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων με τα τέρματα των Αργυρίου και Καραγκέλη που διαμόρφωσαν το 3-1

Με εντυπωσιακό τρόπο εξελίχθηκε το δεύτερο ημίχρονο για την Εθνική Παίδων, η οποία γύρισε το παιχνίδι απέναντι στο Κατάρ και με δύο ακόμη γκολ μετέτρεψε το 1-1 σε 3-1, στην τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ U17.

Μετά την ισοφάριση του Σούβλατζη στο 48ο λεπτό, οι νεαροί διεθνείς συνέχισαν να πιέζουν και ολοκλήρωσαν την ανατροπή με τον Αργυρίου. Έπειτα από όμορφη συνεργασία των παικτών της Ελλάδας, ο νεαρός επιθετικός βρέθηκε σε θέση βολής και με εξαιρετική κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

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Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν σταμάτησε εκεί. Μετά από όμορφη ατομική ενέργεια του Καραγκέλη, η Ελλάδα βρήκε και τρίτο γκολ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-1 και δίνοντας πανηγυρικό τόνο στην εμφάνισή της στο δεύτερο μέρος.