Μόλις δύο αγωνιστικές απομένουν για τον Άρη μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα επιφυλάσσει ένα απαιτητικό φινάλε, με τους «κιτρινόμαυρους» να υποδέχονται τον Ολυμπιακό και στη συνέχεια να δοκιμάζονται στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Με το παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης ολοκληρώθηκε για τον Άρη η σειρά των αναμετρήσεων με τις ομάδες που βρίσκονται στο λεγόμενο γκρουπ των μικρομεσαίων. Άλλωστε, η παρουσία του στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ και η απόσταση μόλις τεσσάρων βαθμών από τη δεύτερη θέση δεν αποτελούν συγκυριακό γεγονός, αλλά αποτέλεσμα της αποτελεσματικότητάς του απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους.

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Αν αφήσουμε εκτός υπολογισμού τα ντέρμπι, ο απολογισμός του Άρη περιλαμβάνει οκτώ αναμετρήσεις. Σε αυτό το σύνολο αγώνων, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου άγγιξε το απόλυτο, με μοναδική ουσιαστική απώλεια την ήττα με 3-0 από τον Λεβαδειακό, η οποία δεν της επέτρεψε να διατηρήσει το απόλυτο της βαθμολογικής συγκομιδής.

Συνολικά, οι Θεσσαλονικείς έχουν συγκεντρώσει 21 βαθμούς από τους 24 που διεκδίκησαν, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας.

Πρόκειται για μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους, καθώς ο Άρης δείχνει να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη συνέπεια ένα από τα διαχρονικά του προβλήματα. Και αυτό είναι οι βαθμολογικές απώλειες απέναντι σε ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας. Αυτές οι απώλειες ήταν που στο παρελθόν του κόστισαν τη δυνατότητα να διεκδικήσει με αξιώσεις μια θέση στην πρώτη τετράδα.

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Ενδεικτική είναι η σύγκριση με την περσινή χρονιά, όταν στο αντίστοιχο χρονικό σημείο του πρωταθλήματος ο Άρης είχε ήδη χάσει σημαντικό έδαφος και είχε απομακρυνθεί από τις θέσεις της πρώτης τετράδας.

Πλέον, το πρόγραμμα αλλάζει αισθητά, καθώς ακολουθεί μια σειρά πέντε συνεχόμενων ντέρμπι, που θα αποτελέσουν ένα σημαντικό τεστ για τις δυνατότητες και τις φιλοδοξίες της ομάδας. Η επιστροφή στις αναμετρήσεις με τους θεωρητικά μικρότερους αντιπάλους θα έρθει τον Ιανουάριο, όταν μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ο Άρης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Βόλο.