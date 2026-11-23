Η βαθμολογία της 11ης αγωνιστικής της Super League μετά τη νίκη του Άρη κόντρα στον Αστέρα
Με τη νίκη του Άρη απέναντι στον Αστέρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την κορυφή αλλά και τις θέσεις της βαθμολογίας να παραμένουν αμετάβλητες.
Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 1-0 στην Τρίπολη, χάρη σε αυτογκόλ στις καθυστερήσεις, και διατηρήθηκαν στην πέμπτη θέση, όπου ισοβαθμούν με τον ΠΑΟΚ.
Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας παρέμεινε στους επτά βαθμούς, όσους έχουν επίσης ο Λεβαδειακός και ο Ατρόμητος, με τις τρεις ομάδες να βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League
Σάββατο 21 Νοεμβρίου
Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1
Κυριακή 12 Νοεμβρίου
Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1
Παναιτωλικός – Βόλος Elabet 1-0
Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου
Αστέρας AKTOR – Άρης 0-1