Με τη νίκη του Άρη απέναντι στον Αστέρα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με την κορυφή αλλά και τις θέσεις της βαθμολογίας να παραμένουν αμετάβλητες.

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 1-0 στην Τρίπολη, χάρη σε αυτογκόλ στις καθυστερήσεις, και διατηρήθηκαν στην πέμπτη θέση, όπου ισοβαθμούν με τον ΠΑΟΚ.

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Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας παρέμεινε στους επτά βαθμούς, όσους έχουν επίσης ο Λεβαδειακός και ο Ατρόμητος, με τις τρεις ομάδες να βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Καλαμάτα – ΑΕΚ 0-1

Κυριακή 12 Νοεμβρίου

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-1

Παναιτωλικός – Βόλος Elabet 1-0

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ 2-0

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-2

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 4-0

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

Αστέρας AKTOR – Άρης 0-1

Η βαθμολογία: