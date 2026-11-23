Ο άνδρας που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης, έβγαλε τα ρούχα του και άρχισε να κινείται γυμνός στους δρόμους

Αναστάτωση προκάλεσε στη Σκιάθο ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος κυκλοφορούσε γυμνός σε δημόσιο χώρο, μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί η Αστυνομία και να συλληφθεί.

Το περιστατικό, όπως μεταδίδει το SkiathosLife, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (22/11), όταν ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Κάποια στιγμή έβγαλε τα ρούχα του και άρχισε να κινείται γυμνός στους δρόμους του νησιού, προκαλώντας έκπληξη και αναστάτωση στους διερχόμενους.

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Πολίτες που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να φτάνουν στο σημείο και να προχωρούν στη σύλληψη του 32χρονου.

Ο άνδρας παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η προσωπική περιπέτεια πίσω από το περιστατικό

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να περνά μια δύσκολη προσωπική περίοδο, καθώς βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγό του. Ο ίδιος φέρεται να ανέφερε, ότι η συγκεκριμένη κατάσταση έχει επιβαρύνει σημαντικά την ψυχολογική του κατάσταση.