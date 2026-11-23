Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν είχε λόγο να σταθεί στην αγωνιστική εικόνα του Άρη, καθώς αναγνώρισε πως η ομάδα του δεν παρουσίασε καλό πρόσωπο στην Τρίπολη.

Εκείνο, ωστόσο, που ξεχώρισε και θέλησε να κρατήσει ο Έλληνας τεχνικός ήταν η αποφασιστικότητα και η διάθεση των ποδοσφαιριστών του να φτάσουν στη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

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«Το κυριότερο στοιχείο είναι ότι το θέλαμε. Και οι αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση ήταν. Έπρεπε να πάμε με μεγάλες μπάλες για να διεκδικήσουμε τη νίκη.

Είχαμε ευκαιρίες και πριν το γκολ. Κρατάω τη θέληση για να πάρουμε τη νίκη ως το τελευταίο δευτερόλεπτο», ήταν το πρώτο του σχόλιο στη Nova και προσέθεσε ότι, «αν αναλογιστούμε με όσα γίνονταν πέρυσι, σίγουρα η μέχρι τώρα πορεία είναι πολύ καλή. Αλλά δεν σημαίνει και κάτι.

Οι βλέψεις που πρέπει να έχουμε είναι υψηλές. Δεν είμαστε ακόμα στα μισά του πρωταθλήματος. Στο τέλος θα δούμε τι έχουμε κάνει.

Να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και καλύτεροι από τη σημερινή εικόνα μας. Δεν ήμασταν καλοί. Να συνεχίσουμε με την ευχή ότι θα κατακτήσουμε έναν τίτλο».