Όλα έδειχναν πως ο Άρης θα άφηνε βαθμούς στην Τρίπολη. Ωστόσο, το ποδόσφαιρο αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως τίποτα δεν τελειώνει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, καθώς ακόμη και τα τελευταία δευτερόλεπτα μιας αναμέτρησης μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα.

Στην αναμέτρηση με τον Αστέρα, το 0-0 έμοιαζε να είναι το αποτέλεσμα που δύσκολα θα άλλαζε.

Όμως, στην τελευταία φάση του αγώνα, έπειτα από ένα ακόμη γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή, ο πρώην ποδοσφαιριστής των «κιτρινόμαυρων», Κώστας Χρυσόπουλος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας στον Άρη μια ιδιαίτερα σημαντική νίκη με 0-1.

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Η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στην επανάληψη παρουσίασε μια μικρή βελτίωση.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ήρθε στο 53ο λεπτό, με τον Καντεβέρε. Στη συνέχεια, ο Άρης διατήρησε την κατοχή, άσκησε πίεση και συνέχισε να αναζητά το γκολ, μέχρι να έρθει η λύτρωση στην τελευταία φάση, έστω κι αν δεν ήταν δικός του ποδοσφαιριστής εκείνος που σκόραρε.

Με αυτό το τρίποντο, οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν τους 22 βαθμούς και έπιασαν εκ νέου τον ΠΑΟΚ στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

H… σκακιέρα

Με αρκετές διαφοροποιήσεις τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και τακτικής προσέγγισης παρατάχθηκε ο Άρης, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να προχωρά σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Ο Έλληνας τεχνικός επανέφερε το 4-2-3-1, με τον Μπασίρου να παίρνει θέση δίπλα στον Χόνγκλα στον άξονα και τον Γένσεν να αγωνίζεται μπροστά τους, αναλαμβάνοντας ρόλο τρίτου μέσου.

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Στην αμυντική γραμμή επέστρεψε ο Σούταλο, σχηματίζοντας δίδυμο με τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Ο Βέλιο υπερασπίστηκε την εστία, ενώ οι Πετρίς και Ρίτσαρντς κάλυψαν τις δύο πλευρές.

Στο επιθετικό κομμάτι, ο Μπρούμα πήρε ξανά φανέλα βασικού, έχοντας τον Γκαρέ στην απέναντι πλευρά, ενώ ο Κουαμέ τοποθετήθηκε στην κορυφή.

Ο Φέιο από τη δική του πλευρά ξεκίνησε με τον Παπαδόπουλο στο τέρμα. Κώτσιρας-Μέντεζ στα πλάγια μπακ και οι Σίλβα-Χρυσόπουλος στα στόπερ. Πέρεθ-Έντερ οι κεντρικοί χαφ, Ορόθκο-Κιμπιόκα στα εξτρέμ και ο Μπουζούκης λίγο πίσω από τον Μακέντα

Ο αγώνας

Ένα πρώτο ημίχρονο που δύσκολα θα μείνει στη μνήμη όσων το παρακολούθησαν, καθώς οι καλές στιγμές ήταν ελάχιστες και το θέαμα κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Η πρώτη αξιόλογη ευκαιρία ήρθε μόλις στο 2ο λεπτό, όταν ο Μπρούμα βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Παπαδόπουλος αντέδρασε αποτελεσματικά, απομακρύνοντας ενστικτωδώς με τα πόδια.

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Αυτή ήταν ουσιαστικά και η μοναδική επικίνδυνη επίσκεψη του Άρη στην περιοχή του 36χρονου τερματοφύλακα.

Οι «κιτρινόμαυροι» αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία και την ανάπτυξη του παιχνιδιού τους.

Η τριάδα της μεσαίας γραμμής δεν κατάφερε να δώσει την απαραίτητη ώθηση, με τους Χόνγκλα και Γένσεν να δυσκολεύονται περισσότερο να συνδέσουν τις γραμμές.

Ο Άρης έβρισκε κατά διαστήματα χώρους στο ανοιχτό γήπεδο, όμως οι λανθασμένες επιλογές στην τελική προσπάθεια δεν του επέτρεπαν να ολοκληρώσει σωστά τις επιθέσεις του.

Από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας επιχείρησε να δημιουργήσει κινδύνους κυρίως μέσα από τις πτέρυγες. Μάλιστα, δύο από τις σημαντικότερες στιγμές του προήλθαν από επιθέσεις στη δεξιά πλευρά.

Στο 32ο λεπτό ο Μακέντα δεν κατάφερε να εκτελέσει όπως θα ήθελε από ευνοϊκή θέση, ενώ λίγο αργότερα ο Κιμπιόκα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για νέα απειλή.

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Ο Σουηδός εξτρέμ πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Βέλιο αντέδρασε εξαιρετικά, αποκρούοντας με το πόδι και κρατώντας ανέπαφη την εστία του ΑΡΗ.

Η επιλογή του 4-2-3-1 είχε περιορίσει σε έναν βαθμό τα προβλήματα που παρουσίαζε η ομάδα στον κεντρικό άξονα.

Ωστόσο, λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο τραυματισμός του Μπασίρου ανάγκασε τον Γρηγορίου να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του. Η είσοδος του Τίνο Καντεβέρε έφερε αλλαγή σχηματισμού, με τον Άρη να επιστρέφει στο 4-4-2.

Το σκηνικό άλλαξε στο δεύτερο μέρος. Ο Άρης ανέβηκε, ο Αστέρας χαμήλωσε και ο Καντεβέρε έχασε στο 53′ την ευκαιρία του αγώνα.

Ο επιθετικός από τη Ζιμπάμπουε λίγο έλειψε να αποδειχθεί η «χρυσή» αλλαγή, καθώς πέρασε τον Παπαδόπουλο και βρέθηκε μπροστά σε κενή εστία.

Ωστόσο, ο Χρυσόπουλος απομάκρυνε σωτήρια πάνω στη γραμμή, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο φορ του Άρη έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

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Στη συνέχεια χρειάστηκε να περάσουν περίπου 20 λεπτά, μέχρι το 71′, για να δημιουργήσει ξανά επικίνδυνη στιγμή ο Άρης.

Τότε, ο Γκαρέ επιχείρησε σουτ, με την μπάλα να περνά ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο τελευταίο τέταρτο, ο Άρης προχώρησε σε ανανέωση της επιθετικής του γραμμής, με τις εισόδους των Μορόν και Γιαννιώτα.

Το… φρεσκάρισμα της επίθεσης με Μορόν, Παλάσιος και Γιαννιώτα στο τελευταίο τέταρτο έκανε τον Άρη πιο πιεστικό αλλά όχι παραγωγικό.

Μέχρι πο στο 90’+4′ και σε ακόμη ένα από τα πολλά γεμίσματα, ο Χρυσόπουλος άθελά του έκανε με αυτογκόλ το τελικό 0-1.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γκονσάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Σίλβα, Χρυσόπουλος, Μέντες, Έντερ, Πέρεθ (69′ Τσίκο), Κιμπιόκα (77′ Γκέζος), Ορόθκο (88′ Κετού), Μπουζούκης (77′ Ρικαρντίνιο), Μακέντα (88′ Γκιτέρσος)

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο – Πετρίς (78′ Φαντιγκά), Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς – Χόνγκλα, Μπασίρου (45’+2′ Καντεβέρε) – Γκαρέ (87′ Παλάσιος), Γένσεν, Μπρούμα (78′ Γιαννιώτας) – Κουαμέ (78′ Μορόν)